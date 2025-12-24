ВТБ увеличит призовой фонд одного из старейших беговых марафонов Европы в 4 раза

ВТБ станет титульным спонсором 99-го Петербургского марафона "Пушкин — Петербург", увеличит размер выплат спортсменам в 4 раза и вручит победителям 2026 года более 8 млн рублей. Банк наградит атлетов с лучшими результатами на мужской и женской марафонской дистанциях, в том числе выделит 5 млн рублей за достижение нового рекорда России. В 2026 году марафон пройдет 6 сентября.

За новый официальный рекорд России на марафонской дистанции ВТБ подготовил беспрецедентную выплату для одного из старейших марафонов Европы — 5 млн рублей. Они будут вручены спортсмену, который побьет действующий рекорд на момент проведения марафона.

За рекорд трассы на дистанции 30 км банк вручит 1 млн рублей. Текущий рекорд — 1:29:14 — установил в 2025 году Ринас Ахмадеев на 98-м Петербургском марафоне "Пушкин — Петербург".

"Системная поддержка российского спорта — важное направление работы ВТБ. Участвуя в организации таких знаковых событий, как Петербургский марафон, мы помогаем развивать качественную спортивную среду и раскрыть новые таланты в легкой атлетике. Уверен, что рекордный призовой фонд марафона "Пушкин — Петербург" повысит статус соревнований, добавит им еще больше драйва и станет дополнительным стимулом для профессиональных спортсменов и любителей бега, которые уже сегодня начинают подготовку к старту", — отметил Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

"Мы поставили амбициозную цель — вернуть рекорд России домой. Трасса "Пушкин — Петербург" — одна из самых быстрых в Европе, и здесь реально показать превосходящее текущий результат время", — отметил Дмитрий Павлов, президент Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга. В настоящее время рекорд страны принадлежит Алексею Соколову (2:09:07), который он установил в 2007 году в Дублине.

Помимо специальных призов за рекорды, банк определил призовой фонд для победителей основной дистанции 42,2 км. За первое место как среди мужчин, так и среди женщин предусмотрено по 700 тысяч рублей, за второе место — по 500 тысяч рублей, за третье место — по 200 тысяч рублей. Для получения мужчинам необходимо выбежать из 2:22:00, женщинам — из 2:45:00. В случае, если время будет больше контрольного, размер призовых выплат за место составит 50% от заявленной суммы.

*Первое место не суммируется с рекордом в случае его установления.