ПСБ и ЦСКА подписали соглашение о сотрудничестве

В Самаре в рамках форума "Россия — спортивная держава" Петр Фрадков, председатель ПСБ, провел рабочую встречу с Артемом Громовым, начальником Федерального автономного учреждения Министерства обороны РФ "Центральный спортивный клуб Армии" (ЦСКА).

На встрече стороны обсудили совместную работу и подписали соглашение о взаимодействии по развитию физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, определению приоритетных задач развития физкультуры и спорта, в том числе в части адаптивного и паралимпийского спорта. Также соглашением предусматривается совместная деятельность в области организации мероприятий, способствующих спортивной подготовке людей с ограниченными возможностями.

Особое внимание Петр Фрадков и Артем Громов уделили подрастающему поколению страны. Они отметили, что необходимо повышать интерес детей и подростков к регулярным занятиям спортом.

"ПСБ и ЦСКА связывает многолетнее плодотворное сотрудничество в сфере развития физической культуры. Совместно с армейским спортивным клубом мы будем создавать все условия для занятий спортом людей с ограниченными возможностями, в том числе военнослужащих, вовлекая их в паралимпизм и, что особенно важно, уделим внимание патриотическому развитию подрастающего поколения", — сказал Петр Фрадков.

ПСБ оказывает благотворительную помощь и спонсорскую поддержку ФАУ МО РФ "ЦСКА" в рамках организации и проведения Всеармейского форума "Преодоление" для военнослужащих.