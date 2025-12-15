16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Следж-хоккейный клуб "Лада" дебютировал в Высшей лиге чемпионата России Защитники Колби Уильямс и Николай Макаров будут выступать за "Ладу" "Ладья" обыграла "Атлант" ЦСК ВВС обыграл "Тамбов" — 1:0 Нападающий Артур Тянулин будет выступать за "Ладу"

Хоккей Спорт

Следж-хоккейный клуб "Лада" дебютировал в Высшей лиге чемпионата России

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Профессиональная следж-хоккейная команда "Лада" из Самарской области завершила свой первый старт в чемпионате России среди команд Высшей лиги, приняв участие в третьем круге чемпионата.

В турнире сыграли восемь сильнейших команд страны: АКМ Тульская область, "Феникс" Московская область, "Югра" ХМАО, "Удмуртия" Удмуртия, "Ястребы" Оренбургская область, "Звезда" Санкт-Петербург, "Торпедо" Нижегородская область и "Лада" Самарская область.

Для команды из Самарской области, в составе которой выступают ветераны СВО, это был дебют на столь высоком уровне. "Ладе" не удалось добиться побед в матчах с сильными соперниками, но команда получила ценный игровой опыт.

"Мы рады войти в восьмерку сильнейших команд страны и получить возможность проверить свои силы против лучших коллективов лиги. Встречи с ведущими соперниками позволили нашим спортсменам увидеть новые игровые стандарты, повысить собственный уровень и определить направления дальнейшего развития. С каждым матчем команда выглядела увереннее, мастеровитее, более опытно. С каждым поединком наши ребята играли заметно лучше, показывая более качественный хоккей и оказывая все более достойное сопротивление соперникам. Динамика роста была очевидна", — отметил руководитель СХК "Лада" Дмитрий Дронов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4