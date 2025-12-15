Следж-хоккейный клуб "Лада" дебютировал в Высшей лиге чемпионата России

Профессиональная следж-хоккейная команда "Лада" из Самарской области завершила свой первый старт в чемпионате России среди команд Высшей лиги, приняв участие в третьем круге чемпионата.

В турнире сыграли восемь сильнейших команд страны: АКМ Тульская область, "Феникс" Московская область, "Югра" ХМАО, "Удмуртия" Удмуртия, "Ястребы" Оренбургская область, "Звезда" Санкт-Петербург, "Торпедо" Нижегородская область и "Лада" Самарская область.

Для команды из Самарской области, в составе которой выступают ветераны СВО, это был дебют на столь высоком уровне. "Ладе" не удалось добиться побед в матчах с сильными соперниками, но команда получила ценный игровой опыт.

"Мы рады войти в восьмерку сильнейших команд страны и получить возможность проверить свои силы против лучших коллективов лиги. Встречи с ведущими соперниками позволили нашим спортсменам увидеть новые игровые стандарты, повысить собственный уровень и определить направления дальнейшего развития. С каждым матчем команда выглядела увереннее, мастеровитее, более опытно. С каждым поединком наши ребята играли заметно лучше, показывая более качественный хоккей и оказывая все более достойное сопротивление соперникам. Динамика роста была очевидна", — отметил руководитель СХК "Лада" Дмитрий Дронов.