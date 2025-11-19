ХК "Лада" проиграл "Авангарду"

Очередным соперником "Лады" был омский "Авангард", один из лидеров "Востока".

Уже на второй минуте гости открыли счет после того, как Эндрю Потуральски подправил шайбу после броска партнера. На 35-й минуте Михаил Котляревский удвоил преимущество гостей.

Окончательный счет установил на 46-й минуте Дмитрий Рашевский, по-теннисному сыграв по шайбе, летевшей верхом. Победа "Авангарда" со счетом 3:0.