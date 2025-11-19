ХК "Лада" проиграл "Авангарду"

Очередным соперником "Лады" был омский "Авангард", один из лидеров "Востока".
Уже на второй минуте гости открыли счет после того, как Эндрю Потуральски подправил шайбу после броска партнера. На 35-й минуте Михаил Котляревский удвоил преимущество гостей.
Окончательный счет установил на 46-й минуте Дмитрий Рашевский, по-теннисному сыграв по шайбе, летевшей верхом. Победа "Авангарда" со счетом 3:0.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!