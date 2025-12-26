Дмитрий Кокорев покидает тренерский штаб ХК "Лада"

Тренер Дмитрий Кокорев покидает хоккейный клуб "Лада". Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Напомним, что в ХК "Лада" Кокорев пришел в октябре текущего года и отвечал за работу с защитниками.

Также "Лада" расторгла по соглашению сторон контракты с нападающими Георгием Белоусовым и Антоном Бурдасовым.