Дмитрий Кокорев покидает тренерский штаб ХК "Лада"

Тренер Дмитрий Кокорев покидает хоккейный клуб "Лада". Контракт расторгнут по соглашению сторон, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Напомним, что в ХК "Лада" Кокорев пришел в октябре текущего года и отвечал за работу с защитниками.
Также "Лада" расторгла по соглашению сторон контракты с нападающими Георгием Белоусовым и Антоном Бурдасовым.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!