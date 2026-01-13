"Лада" уступила СКА в серии бросков

В понедельник, 12 января, на льду "Лада-Арены" в Тольятти ХК "Лада" уступил СКА из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Гости открыли счет на десятой минуте после точного броска Марата Хайруллина. На 14-й минуте Матвей Поляков в контратаке удвоил преимущество питерцев.

Второй период остался за тольяттинцами. На 24-й минуте Томаш Юрчо завершил хорошую комбинацию хозяев. На 26-й минуте Никита Сетдиков, получив шайбу, выкатился из-за ворот и отправил шайбу в "девятку".

На 50-й минуте Никита Недопекин вновь вывел гостей вперед. Но тольяттинцы отыгрались, на 52-й минуте Андрей Алтыбармакян в большинстве отправил шайбу ворота армейцев. Овертайм соотношения сил не изменил, хотя моменты были у обеих команд, в частности, у Алтыбармакяна.

В серии бросков точнее оказались гости, одержав победу со счетом 4:3.