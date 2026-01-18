"Лада" обыграла ХК "Сочи"

В воскресенье, 18 января, ХК "Лада" на домашнем льду обыграл "Сочи", сообщает пресс-служба автозаводцев.
На 13-й минуте Райли Савчук броском сходу отправил шайбу в ворота гостей, реализовав большинство. На 26-й минуте Егор Морозов получил шайбу между "усами", и точно бросил. На 28-й минуте Иван Савчик увеличил преимущество "Лады" до трёх шайб. За пять минут до финальной сирены Андрей Обидин установил окончательный счет. 4:0, победа "Лады".
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!