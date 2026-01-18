16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Лада" обыграла ХК "Сочи" "Ладья" и "Академия Михайлова" произвели обмен игроками Юрий Наваренко назначен на должность тренера "Ладьи" Состав "Лады" пополнил Арсен Таймазов Сергей Кривокрасов покидает тренерский штаб "Лады"

Хоккей Спорт

"Лада" обыграла ХК "Сочи"

ТОЛЬЯТТИ. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 90
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 18 января, ХК "Лада" на домашнем льду обыграл "Сочи", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

На 13-й минуте Райли Савчук броском сходу отправил шайбу в ворота гостей, реализовав большинство. На 26-й минуте Егор Морозов получил шайбу между "усами", и точно бросил. На 28-й минуте Иван Савчик увеличил преимущество "Лады" до трёх шайб. За пять минут до финальной сирены Андрей Обидин установил окончательный счет. 4:0, победа "Лады".

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1