"Лада" обыграла ХК "Сочи"

В воскресенье, 18 января, ХК "Лада" на домашнем льду обыграл "Сочи", сообщает пресс-служба автозаводцев.

На 13-й минуте Райли Савчук броском сходу отправил шайбу в ворота гостей, реализовав большинство. На 26-й минуте Егор Морозов получил шайбу между "усами", и точно бросил. На 28-й минуте Иван Савчик увеличил преимущество "Лады" до трёх шайб. За пять минут до финальной сирены Андрей Обидин установил окончательный счет. 4:0, победа "Лады".