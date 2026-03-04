Известный девелопер рассказал инвесторам, почему откладывать покупку недвижимости рискованно

В феврале в Самаре прошёл брокер-тур по макрорайону "Амград". Проект реализует девелоперский холдинг "Глобал Вижн", интегратор городской среды. В ходе встречи представителям рынка рассказали о текущем этапе строительства и о факторах, которые в перспективе могут повлиять на рост стоимости жилья.

Социальная инфраструктура — драйвер капитализации

В "Амграде" уже введены в эксплуатацию пять домов. Начато строительство детского сада. Ведется подготовка документов для передачи земельного участка под возведение школы областному правительству. По оценке девелопера, именно запуск социальных объектов становится точкой роста для района. Когда появляются детский сад и школа, территория переходит из стадии "перспективной" в статус полноценной жилой среды. На этом этапе, как правило, корректируется и цена квадратного метра.

Таким образом, покупка на раннем этапе фиксирует стоимость до момента окончательного формирования инфраструктуры.

Пространство вместо плотной застройки

В проекте применяется принцип переменной этажности. Дома расположены на увеличенном расстоянии друг от друга, что позволяет избежать эффекта "колодца". Большие дворовые пространства, больше естественного света и видовые характеристики практически из каждой квартиры — одно из ключевых УТП макрорайона.

Закрытые дворы и кварталы

Дворы свободны от машин и оборудованы системой видеонаблюдения. Все дома объединены общей ограждённой территорией с двойным домофонным доступом.

Парковочные пространства вынесены по периметру. Земельные участки находятся в собственности, что позволило изначально заложить необходимый объём парковочных мест в соотношении 1:1.

Первый и единственный соседский центр в регионе

На территории уже работает соседский центр "Амград Соседи" — пространство для жителей макрорайона. В нём размещены игровая зона, мини-библиотека и бесплатный коворкинг с возможностью бронирования.

