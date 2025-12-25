Дом промышленности продали авторемонтникам из Пензы

Подведены итоги торгов по продаже Дома промышленности, расположенного в центре Самары. Победителем стало ООО "ПензаТракСервис".

Дом промышленности является объектом культурного наследия регионального значения. Его построили в 30-х годах XX века для размещения центра управления промышленностью региона. Кроме контор, в здании находились деловой клуб, техническая библиотека, актовый зал на 500 человек, музей промышленности и складские помещения в подвалах. Впоследствии там проводили реконструкцию.

Даже после распада СССР Дом промышленности оставался в собственности области, хотя попытки приватизировать его были. Помещения сдавались в аренду до 2015 года. Тогда было решено закрыть объект. Арендаторов выселили, а здание законсервировали. В качестве причины власти назвали аварийное состояние строения. Наибольшую опасность представляют деревянные перекрытия, которые считаются пожароопасными.

Вскоре после этого стало известно, что здание и земля под ним заложены для обеспечения кредитов, которые "Новикомбанк" выдал футбольному клубу "Крылья Советов" на сумму 979 млн рублей. Деньги клуб так и не выплатил. Поэтому Дом промышленности и два земельных участка под ним общей площадью 7,19 тыс. кв. м было решено забрать у области в счет долга.

Судебный процесс по этому вопросу растянулся на несколько лет. Истцом выступало ООО "РТ-Капитал", которое выкупило у банка право требования долга. Причем обе организации входят в госкорпорацию "Ростех".

Объект несколько раз выставляли на торги. Изначально его стоимость оценивали в 319 млн рублей. ООО "ПензаТракСервис" в рамках торгов предложило цену в 320,64 млн рублей. Очевидно, вырученные средства пойдут на погашение долгов "Крыльев Советов". Отдать его планируют до конца 2025 году.

Дальнейшая судьба Дома промышленности пока неизвестна. Но не исключено, что там могут оборудовать гостиницу. Соответствующий опыт у владелицы "ПензаТракСервиса" Галины Жулябиной есть. Ей принадлежит отель HELIOPARK Cruise, расположенный на трассе М-5 в Пензе. Также у нее есть бизнес по управлению недвижимостью, торговле автомобилями и одеждой, складированию, кинотеатр "Высшая лига".

Само ООО "ПензаТракСервис" — сервисная станция по ремонту и техническому обслуживанию грузовых автомобилей. Выручка за 2024 год составила 230 млн рублей. Компания также зарегистрирована в Пензе.

Конкуренцию компании на торгах пытался составить некий Александр Александрович Емелин. Но так как он не заявлял предложение о цене, предпочтение отдали заявке пензенской компании.