16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито Путешествия расширяют возможности для деловых поездок Авито Путешествия: в Самарской области в сентябре стали чаще предлагать посуточные квартиры В Авито Недвижимости рассказали о влиянии изменения ключевой ставки на рынок жилья в России Дом в Самаре из сериала "Жизнь и судьба" покупает компания из Воронежа До 132 тыс. за метр: в Самарской области повысят официальную стоимость жилья

Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Авито Путешествия расширяют возможности для деловых поездок

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Авито Путешествия расширяют возможности сервиса для корпоративных клиентов, выйдя на рынок деловых поездок в партнёрстве с ведущим разработчиком и поставщиком TravelTech-решений для управления командировками компанией "Аэроклуб". За счет интеграции корпоративным клиентам агентства теперь доступно около 30 000 объектов посуточной аренды в 386 городах России, а арендодатели в свою очередь получат стабильный доход даже в низкий сезон за счёт долгосрочного размещения деловых путешественников.

Квартиры и апартаменты с Авито Путешествий станут оптимальным решением для деловых поездок: гости смогут готовить на оборудованной кухне, работать в комфортной обстановке и отдыхать в домашней атмосфере. Такой формат особенно подходит для длительных командировок, где важны гибкость размещения, возможность сэкономить на питании и восстановить силы после рабочего дня в привычных условиях.

Решение будет актуальным и для небольших городов, где наблюдается дефицит гостиничных номеров, и для крупных мегаполисов в периоды пикового спроса, например, во время проведения масштабных деловых мероприятий и фестивалей.

Для арендодателей сотрудничество с сервисом открывает новые перспективы: увеличивается загрузка объектов в низкий туристический сезон, расширяется база лояльных клиентов. Стоимость среднего чека делового путешественника в среднем на 20% выше, чем у других гостей за счет в том числе более длительного пребывания.

Система бронирования Авито Путешествий обеспечивает мгновенное подтверждение заявок, проверку документов арендодателей и возможность дистанционного заселения. Все объекты проходят тщательную проверку, и их реальное состояние полностью соответствует заявленным характеристикам.

"Растущий рынок делового туризма только в части размещений в отелях и апартаментах мы оцениваем в порядка 450 млрд рублей к 2030 году. При этом такой формат проживания, как квартиры и апартаменты, сегодня пользуется высоким спросом. Он привлекает как малый и средний бизнес, так и крупные компании из различных отраслей — от добывающей промышленности до розничной торговли. Расширение возможностей сервиса позволит Авито Путешествиям укрепить позиции на рынке и удовлетворить спрос бизнес-путешественников благодаря обширной базе качественных объектов по всей стране",  отметил директор Авито Путешествий Артём Кромочкин.

Уже сейчас, по данным Аэроклуба и Авито Путешествий, квартиры и апартаменты особенно популярны для командировок в Тобольске (Тюменская область), Свободном (Амурская область) и Усть-Илимске (Иркутская область). Из городов-миллионников в лидерах Нижний Новгород, Москва и Красноярск.

"Для корпоративных клиентов особенно важны прозрачные условия размещения и технологичные решения. В новой интеграции мы получаем именно такой продукт: проверенные квартиры, мгновенное подтверждение бронирования и полный контроль через систему "Аэроклуба". Это позволяет бизнесу безопасно использовать новый формат и открывает пространство для дальнейшего роста. Также мы приняли решение о поэтапной реализации проекта, предусмотрев длительную фазу тестирования и сбора обратной связи от корпоративных заказчиков — так мы сможем вместе с пользователями сформировать продукт, наиболее полно отвечающий представлениям корпоративных гостей об идеальном сервисе бронирования квартир и апартаментов, установив стандарт качества для всего рынка бизнес-тревел", — рассказала управляющий директор компании "Аэроклуб" Юлия Липатова.

По данным "Аэроклуба", спрос на квартиры и апартаменты для деловых поездок за первые три квартала 2025 года вырос на 19%. Средняя ночь в этом сегменте стоила 3 200 рублей (+15% к 2024 году). При этом средняя длительность проживания составила семь ночей. Наибольшим спросом квартиры пользуются у представителей нефтегазовой промышленности — на них пришлось 46% всех ночей, забронированных в этом сегменте, при этом рост спроса к прошлому году составил 15%. Рост востребованности квартир продемонстрировали сотрудники ритейл-компаний, к 2024 году он составил 86%, а их доля от общего числа бронирований достигла 23%. Доля бронирований представителей добывающей промышленности достигла 12% при выросшем на 14% спросе.

Обмен информацией между Авито Путешествиями и Аэроклубом осуществляется через API, что гарантирует актуальность информации о доступности объектов. Партнёры также организовали единую службу поддержки для бизнес-клиентов, благодаря чему по любым вопросам можно обращаться в Аэроклуб, а при необходимости запрос будет оперативно передан в Авито Путешествия. В будущем технологическая платформа планирует масштабировать продукт и на других партнеров.

Чтобы посуточное жилье было доступно бизнес-клиентам, арендодателям необходимо работать на платформе как юрлицо или ИП, указать эту информацию в соответствующем разделе профиля, а также подключить мгновенное бронирование объектов. Подробная информация для арендодателей представлена на сайте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Gleb Petrov 07 сентября 2024 16:10 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...

Анна Линго 17 августа 2024 19:08 В Самаре на месте леса за онкоцентром может появиться ЖК

Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Dmitry Lakotsenin 17 февраля 2017 09:39 Управление "Волготанкера" приватизируют

Надеюсь с обременением)

Наталья Викторова 30 декабря 2016 04:47 Самарский Дом печати выставят на торги за 646 млн руб. с понижением цены в 20 раз

Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.

Фото на сайте

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

В арендном доме ПАО "Кузнецов" приступили к сборке мебели

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

ТЦ "Вертикаль" сменит концепцию, став "Силой спорта"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2