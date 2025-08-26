16+
Экономика и бизнес

Авито Путешествия запустили гибкий поиск жилья для путешествия

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Новая функция позволяет находить лучшие варианты размещения для тех, кто готов скорректировать даты поездки.

Технологическая платформа Авито Путешествия представила новую уникальную опцию для российских путешественников — возможность изменять даты поездки ради нахождения идеального варианта временного жилья или получения лучших условий проживания. Функция автоматически подбирает свободные объекты размещения, если они доступны на несколько дней раньше или позже запланированных дат, что позволяет путешественникам сэкономить или найти более подходящий вариант. Как показало исследование сервиса, каждый третий пользователь заинтересован в такой возможности. Эта функция станет полезной туристам, готовым скорректировать сроки своего путешествия ради удобного размещения.

Согласно проведённому исследованием среди пользователей сервиса, около четверти всех путешественников (примерно 25%) готовы сдвинуть продолжительность своей поездки на два — пять дней ради более выгодных предложений.

"Подавляющее большинство наших клиентов чётко планируют свою поездку заранее и редко корректируют её сроки. Однако около трети пользователей проявляют интерес к возможности менять даты бронирования. Из них почти 13% выразили готовность сдвигать даты в случае выгодного предложения, ещё столько же совершают поездки спонтанно, а 8% допускают изменение продолжительности отдыха. Таким образом, примерно каждый третий гость заинтересован в таком функционале. Особенно полезен такой инструмент окажется людям, находящимся на этапе подготовки маршрута и бюджета будущего путешествия. Благодаря гибким датам пользователи смогут существенно экономить и выбирать наиболее подходящие им варианты размещения", — пояснил руководитель направления Авито Путешествия Артём Кромочкин.

