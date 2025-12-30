Эксперт телекома: какие гаджеты нельзя оставлять в машине зимой

Зимой техника в автомобиле сталкивается с более экстремальными условиями: холод снижает стабильность работы аккумуляторов, замедляет отклик дисплеев и нарушает работу модулей связи. Даже исправный гаджет может выключиться или начать вести себя непредсказуемо после нескольких часов в холодном салоне. Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония объясняет, почему мороз так быстро выводит устройства из строя и какие гаджеты лучше не оставлять в машине.
Зимние перепады температур создают для электроники два основных риска. Во-первых, холод снижает химическую активность в литиевых аккумуляторах, что приводит к быстрой потере заряда и внезапным отключениям устройств. Во-вторых, перенос техники из мороза в теплое помещение вызывает образование конденсата внутри корпуса. Влага оседает на плате и контактах, повышая риск короткого замыкания и коррозии. Эти процессы могут необратимо повредить гаджеты, от пауэрбанков до ноутбуков.
Быстрее всего выходят из строя устройства с компактными литий-ионными батареями. Смартфоны, планшеты и электронные книги реагируют на холод падением напряжения, из-за чего выключаются даже при достаточном заряде. В них накопление влаги проходит незаметно, а конденсат после прогрева может привести к сбоям на системной плате или повреждению модулей камеры.
Портативные аккумуляторы страдают не меньше. Пауэрбанки теряют часть ёмкости уже после одного переохлаждения, и восстановить её невозможно. При сильном морозе внутри корпуса накапливается влага, и устройство начинает греться или выдавать нестабильный ток. Такие симптомы указывают на повреждение батареи, и дальнейшее использование опасно.
Ноутбуки переносят холод хуже, чем кажется. Под давлением низкой температуры меняется структура жидкостей в аккумуляторе, тускнеет подсветка экрана, а накопившийся конденсат задерживается под клавиатурой и охлаждающими решётками. После резкого перехода в тёплый салон влага оседает на SSD и внутренних модулях, что приводит к ошибкам при загрузке и сбоям в работе системы.
Даже техника, которая кажется устойчивой, не выдерживает длительное пребывание в минусовых температурах. Колонки, беспроводные наушники, смарт-часы и спортивные браслеты теряют заряд, а резкий переход в тепло провоцирует появление влаги под контактами. В некоторых моделях динамики начинают хрипеть, а влага в микрофонах снижает чувствительность.
Если гаджет пролежал в непрогретом автомобиле, не стоит включать его сразу после возвращения в тёплый салон. Холодный корпус и тёплый воздух в машине создают внутри устройства влагу, а резкий запуск только увеличивает риски. Лучше вынести технику из автомобиля, выключить её и перенести в помещение с ровной температурой. Там устройство прогреется мягко, без скачков, которые обычно возникают при работе печки.
