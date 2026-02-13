16+
Новым генеральным директором ВТБ Мобайл назначена Ольга Сорокина

Новым генеральным директором ВТБ Мобайл назначена Ольга Сорокина

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Ольга Сорокина заняла должность генерального директора оператора мобильной связи ВТБ Мобайл. Решение принято в рамках реализации стратегии группы ВТБ по развитию экосистемы финансовых и цифровых сервисов и усилению позиций банка на розничном рынке.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

В должности руководителя ВТБ Мобайл она будет отвечать за реализацию стратегии развития ВТБ Мобайл, включая дальнейшее масштабирование присутствия оператора на рынке связи, рост абонентской базы и выручки, а также обеспечивая синергию банковского оператора с другими компаниями группы ВТБ. Одной из ключевых задач станет укрепление роли ВТБ Мобайл как важного элемента розничной экосистемы ВТБ.

Кроме того, генеральный директор ВТБ Мобайл будет курировать развитие технологической платформы оператора в соответствии с курсом группы ВТБ на технологический суверенитет и цифровизацию: развитие совместной архитектуры с инфраструктурой базового оператора, интеграцию с цифровыми платформами банка, повышение качества сервиса и надёжности сети.

"Перед ВТБ Мобайл стоит задача стать не просто оператором связи, а ежедневной частью банковской жизни клиентов ВТБ. Сегодня мобильная связь и смартфон неразрывно связаны с человеком, и наша цель — сделать так, чтобы ВТБ Мобайл помогал банку своевременно и удобно доставлять важные продукты и сервисы клиентам, сопровождая их каждый день", — заявила Ольга Сорокина.

Ольга Сорокина имеет многолетний опыт работы в финансовом секторе, являлась членом совета директоров и заместителем генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК, где возглавляла разработку и реализацию стратегии и цифровой трансформации компании. Под ее руководством ВСК полностью перешла на гибкие методологии, масштабировала использование ИИ и роботизации, создала цифровую медицинскую клинику.

Имеет степень МВА "Корпоративный директор" (МГИМО), ACE Школы менеджмента Sloan Массачусетского технологического института (MIT), окончила курс "Emerging Technologies in Business" в GISMA Business School (Лондон), прошла обучение в НИУ "ВШЭ" по курсу "Маркетинговая стратегия в цифровых каналах". Ей присвоена международная квалификация сертифицированного директора Британского института директоров (IoD). Входит в рейтинг "Топ 100 ИТ лидеров России" по версии Global CIO, а также на протяжении многих лет входит в рейтинг "Топ 1000 российских менеджеров".

