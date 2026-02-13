16+
Экономика и бизнес

На Авито расширили возможности по пристройству животных для приютов и зооволонтеров

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 16 февраля технологическая платформа Авито увеличивает лимиты на размещения объявлений о пристройстве животных для приютов и зооволонтеров, прошедших верификацию. У обычных пользователей при этом появятся лимиты на размещение объявлений "в добрые руки" — так снижается вероятность дублирования информации, и у животных повышается шанс быстрее найти хозяина.

Без верификации можно будет размещать до трёх объявлений в месяц "в добрые руки" в категориях "кошки" и "собаки". Пользователи, прошедшие проверку, смогут публиковать до 300 объявлений в каждой из этих категорий. Верифицированным пользователям также предоставляется профессиональный кабинет, где можно прикрепить сотрудников и волонтеров к профилю приюта и совместно управлять объявлениями. Питомцы таких аккаунтов попадают в тематические подборки, что существенно увеличит охваты и ускорит поиск дома для подопечных.

В ходе верификации проверяются документы, условия содержания животных, наличие ветеринарного учета, вакцинации и стерилизации, и другие важные параметры. Для участия в программе нужно заполнить анкету на сайте Авито, приложить необходимые документы, а также фото‑ и видеоматериалы и ссылки на официальные онлайн‑каналы. Проверку осуществляют Авито и фонды-партнеры "Ника", "Верность" и "Собаки, которые любят". Процедура бесплатная и сейчас занимает всего несколько дней. Проверку прошли уже 65 приютов.

Узнать больше про систему верификации и заполнить заявку: https://www.avito.ru/general/shelter/.

