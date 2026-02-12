Авито: 44% опрошенных продавцов Самары продвигают товары на площадках электронной коммерции

Эксперты агентского канала Авито и Авито Товаров провели опрос среди 7 тысяч жителей России, чтобы выяснить, как пользователи продают и продвигают новые товары жители Самары.

44% респондентов выбирают сайты с объявлениями для продвижения собственной продукции. Кроме того, для большинства участников опроса сайты с объявлениями являются ключевым каналом продаж: 62% отметили, что эти площадки принесли больше всего сделок за последние три месяца.

Продажи на Авито стали привычной практикой для значительной части респондентов. Так, 52% участников опроса сообщили, что уже продают товары на площадке, еще 29% планируют освоить канал в ближайшее время.

На Авито представлены товары из разных категорий: от одежды до оборудования для бизнеса. Чаще всего опрошенные продают одежду, обувь и аксессуары (60%), товары для дома и ремонта и детские товары (по 32% соответственно), электронику и гаджеты (30%), товары для хобби и спорта (26%). Автотовары и запчасти реализуют 23% опрошенных, товары для красоты и здоровья — 14%. Оборудование и инструменты для бизнеса — 8%.

В каких категориях вы продаете или планируете продавать новые товары?

Категория Доля ответов респондентов, % Одежда, обувь, аксессуары 60% Товары для дома и ремонта 32% Детские товары 32% Электроника и гаджеты 30% Товары для хобби и спорта 26% Автотовары и запчасти 23% Красота и здоровье 14% Оборудование и инструменты для бизнеса 8%

Продавцы новых товаров работают через разные каналы сбыта, но основными остаются площадки электронной коммерции — их выбрали 90% опрошенных. Социальные сети используют 34% продавцов, мессенджеры — 26%, поисковые системы и картографические сервисы — по 16% соответственно.

"Авито сегодня — номер один классифайд в мире, у нас 72 млн уникальных пользователей ежемесячно. Сейчас на Авито более миллиона активных пользователей — представители малого и среднего бизнеса, использующие площадку для широкого круга задач. На площадке развиваются как ресейл-модели, так и продажи новых товаров — при этом здесь одинаково эффективно работают и частные продавцы, и бизнес. Мы также видим рост доверия к онлайн-сделкам: в 2025 году количество товаров, отправленных и заказанных с Авито Доставкой, увеличилось на 30% по сравнению с 2024 годом, а число покупателей, готовых заказывать с доставкой, выросло на 13%", — комментирует Алексей Ли, коммерческий директор Авито Товаров

Для продвижения товаров опрошенные продавцы чаще всего выбирают площадки электронной коммерции — этот вариант отметили 62% респондентов. Социальные сети и мессенджеры используют по 32% соответственно.

Какие площадки вы используете для продвижения новых товаров?

Площадка Доля ответов респондентов, % Площадки электронной коммерции 62% Социальные сети 32% Мессенджеры 32% Поисковые системы 18% Офлайн-каналы 16%

Среди продавцов, которые используют платные инструменты продвижения, наиболее востребованы сайты с объявлениями — их выбрали 45% респондентов. Социальные сети и мессенджеры используют по 26% соответственно, поисковые системы, офлайн-каналы и картографические сервисы — по 15%. 29% респондентов не используют инструменты платного продвижения.

"Мы видим активный рост интереса к продвижению на площадке: в 2025 году количество селлеров, использующих платное продвижение, выросло на 69% год к году. Это объясняется концентрацией максимально целевой аудитории — 72 млн пользователей в месяц приходят с намерением совершить сделку. При этом найти своего клиента здесь может практически любой бизнес: от локальных продавцов до крупных брендов", — комментирует Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и партнерами Авито.

Большинство респондентов (62%) сообщили, что наибольшее количество продаж приносят сайты с объявлениями. На следующих местах расположились социальные сети (30%), мессенджеры и поисковые системы (по 26% соответственно), картографические сервисы (4%). Офлайн-каналы не приносят продаж респондентам.

Продвижение на каких площадках приносит вам больше продаж?