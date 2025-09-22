Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.
"На данный момент нет повышения тарифа и не утверждается величина роста. Ведутся лишь технические работы по расчету затрат на обращение с ТКО в регионе. Такой анализ необходим в том числе для оценки возможной нагрузки на бюджеты с учетом социальной поддержки отдельных категорий жителей, а также для подготовки конкурсной документации по выбору регионального оператора.
Важно понимать: тариф для населения определяется после завершения процедуры выбора регионального оператора. Расчет тарифа происходит в установленном порядке и учитывает предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги, что исключает произвольные или внезапные скачки цен", — говорится в сообщении.
Последние комментарии
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться