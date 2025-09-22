16+
Сюжеты:
Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО Более 20 тысяч деревьев высадят в Самарской области в рамках акции "Сохраним лес" Под Самарой нашли несанкционированную свалку Число участников кампании ВТБ по сохранению дальневосточного леопарда растет В 2026 г. на расчистку реки Сызранка направят свыше 180 млн рублей

Экология Общество

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

"На данный момент нет повышения тарифа и не утверждается величина роста. Ведутся лишь технические работы по расчету затрат на обращение с ТКО в регионе. Такой анализ необходим в том числе для оценки возможной нагрузки на бюджеты с учетом социальной поддержки отдельных категорий жителей, а также для подготовки конкурсной документации по выбору регионального оператора.

Важно понимать: тариф для населения определяется после завершения процедуры выбора регионального оператора. Расчет тарифа происходит в установленном порядке и учитывает предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги, что исключает произвольные или внезапные скачки цен", — говорится в сообщении.

Последние комментарии

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

