Спрос на облачные сервисы в Самарской области за год вырос более чем на треть

Цифровая экосистема МТС на основе данных MWS Cloud проанализировала спрос на облачные сервисы в Самарской области. Согласно итогам 2025 года, количество компаний, пользующихся облачными услугами в регионе, выросло более чем на треть. Наибольшим спросом у компаний и организаций пользуется офисное ПО в облаке.

Так, интерес к офисному ПО в облаке вырос в Самарской области более чем в 10 раз. На втором месте по спросу расположились продукты 1С в облаке. Их потребление в регионе увеличилось в почти в 7 раз. Также в шесть раз вырос спрос клиентов на защиту от DDoS-атак, вдвое - на резервное копирование и изолированные сетевые соединения.

Чаще всего облачными сервисами MWS Cloud в Самарской области пользуются компании из сферы образования, информации и связи - спрос вырос более чем в 10 раз, далее идут обрабатывающие предприятия - прирост более чем в два раза. Замыкают тройку ритейлеры. Спрос на услугу в данном секторе увеличился более чем в 1,2 раза. Также активно используют облачные сервисы логистические предприятия и организации, занимающиеся научной и технической деятельностью.

"Мы видим, что среди облачных сервисов MWS Cloud компании и организации в Самарской области чаще всего выбирают возможности виртуальной инфраструктуры, резервного копирования, а также защиту от DDoS-атак и объектное хранилище. С каждым годом всю большую популярность набирает офисное ПО в облаке. Размещение мощностей в облаке позволяет сократить затраты компании на хранение данных примерно на 50% и сократить расходы на содержание ИТ-инфраструктуры на 25%", - отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.