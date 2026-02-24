В Большеглушицком районе на ремонт дороги выделили 2,3 млрд рублей

Региональный минтранс объявил конкурс на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует дорогу "Самара — Большая Черниговка" — Южный на участке км 15+000 — км 41+300, расположенную в Большеглушицком районе. На эти цели выделяют 2,31 млрд рублей.

Победителя торгов определят после 17 марта. Ремонт двухполосной дороги на участке длиной 26,5 км планируется провести в три этапа: с 1 августа 2026 года по 2 ноября 2026 года, с 1 мая по 1 октября 2027 года, с 1 мая по 1 декабря 2028 года.

"Основная цель капитального ремонта состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды. Основной задачей капитального ремонта является устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги", — отмечается в документации к закупке, опубликованной на сайте госзакупок.