Дорожное строительство Транспорт и связь

В Большеглушицком районе на ремонт дороги выделили 2,3 млрд рублей

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Региональный минтранс объявил конкурс на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует дорогу "Самара — Большая Черниговка" — Южный на участке км 15+000 — км 41+300, расположенную в Большеглушицком районе. На эти цели выделяют 2,31 млрд рублей.

Победителя торгов определят после 17 марта. Ремонт двухполосной дороги на участке длиной 26,5 км планируется провести в три этапа: с 1 августа 2026 года по 2 ноября 2026 года, с 1 мая по 1 октября 2027 года, с 1 мая по 1 декабря 2028 года.

"Основная цель капитального ремонта состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния участка дороги для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды. Основной задачей капитального ремонта является устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги", — отмечается в документации к закупке, опубликованной на сайте госзакупок.

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

