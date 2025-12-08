Проезд по магистрали "Центральной" в Самаре будет бесплатным

Власти Самарской области отказались от концепции строительства платного городского участка магистрали "Центральной". Министр транспорта и автомобильных дорог региона Артур Абдрашитов заверил, что магистраль будет бесплатной дорогой общего пользования на всем ее протяжении.

"На данный момент сложно представить платную автомобильную дорогу в городе. […] Поэтому магистраль, которая будет начинаться от въезда в город и идти в сторону исторического центра, безусловно, будет реализована именно как дорога бесплатная", — приводит слова министра "Самарское обозрение".

Напомним, ранее обсуждалось строительство магистрали "Центральная" на условиях концессии. Предполагалось, что отбить вложения инвестор должен был за счет сбора платы за проезд по городскому участку магистрали.

Строительство магистрали разделено на 4 этапа. Первым этапом стал загородный участок "Центральной" - от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары, который открыли 3 декабря. Следующим должен стать второй этап - от Ракитовского шоссе до пр. Кирова.

"Мы приступим ко второму этапу по механизму реализации действующих государственных программ, соответственно — без применения инструмента концессии. Сегодня губернатором дано поручение приступить к старту всех необходимых работ. Это потребует времени и проработки целого ряда вопросов. Но главное — что есть проект, прошедший государственную экспертизу, и это тот важный документ, на руках с которым в следующем году мы приступим к реализации этого еще одного масштабного проекта", - сообщил Артур Абдрашитов.