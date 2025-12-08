16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проезд по магистрали "Центральной" в Самаре будет бесплатным Глава дептранса рассказал, где в Самаре нужно построить развязки На приведение основных самарских дорог к нормативу потребуется 10 млрд рублей Обновленный мост через реку Черную в Волжском районе готовят к открытию Стал известен второй претендент-концессионер на строительство магистрали Центральная

Дорожное строительство Транспорт и связь

Проезд по магистрали "Центральной" в Самаре будет бесплатным

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 97
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Власти Самарской области отказались от концепции строительства платного городского участка магистрали "Центральной". Министр транспорта и автомобильных дорог региона Артур Абдрашитов заверил, что магистраль будет бесплатной дорогой общего пользования на всем ее протяжении.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"На данный момент сложно представить платную автомобильную дорогу в городе. […] Поэтому магистраль, которая будет начинаться от въезда в город и идти в сторону исторического центра, безусловно, будет реализована именно как дорога бесплатная", — приводит слова министра "Самарское обозрение".

Напомним, ранее обсуждалось строительство магистрали "Центральная" на условиях концессии. Предполагалось, что отбить вложения инвестор должен был за счет сбора платы за проезд  по городскому участку магистрали.

Строительство магистрали разделено на 4 этапа. Первым этапом стал загородный участок "Центральной" - от Ракитовского шоссе до Обводной дороги Самары, который открыли 3 декабря. Следующим должен стать второй этап - от Ракитовского шоссе до пр. Кирова.

"Мы приступим ко второму этапу по механизму реализации действующих государственных программ, соответственно — без применения инструмента концессии. Сегодня губернатором дано поручение приступить к старту всех необходимых работ. Это потребует времени и проработки целого ряда вопросов. Но главное — что есть проект, прошедший государственную экспертизу, и это тот важный документ, на руках с которым в следующем году мы приступим к реализации этого еще одного масштабного проекта", - сообщил Артур Абдрашитов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4