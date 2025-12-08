Два обвиненных во взяточничестве офицера самарской полиции ушли на СВО

Два руководителя ФКУ "Приволжское окружное управление материально-технического снабжения МВД России" — Владимир Канарев и Андрей Карпов, обвиненные в получении взяток, заключили контракты о прохождении военной службы. Об этом в интервью "Самарскому обозрению" рассказал замруководителя 1-го отдела по РОВД СУ СКР по Самарской области Илья Яковлев.

"Уголовные дела в отношении фигурантов направлены в январе 2025 г. в Самарский районный суд для рассмотрения по существу. Органами следствия они обвиняются в получении незаконного денежного вознаграждения в размере более 2 млн руб. от представителя коммерческой организации за общее покровительство при заключении с данной фирмой государственных контрактов на пошив форменной одежды, а также за содействие в приемке поставленных товаров. Производство по уголовным делам сейчас приостановлено в связи с тем, что подсудимые заключили контракты о прохождении военной службы", — заявил изданию Яковлев.

Как ранее сообщало "СО", Канарев при посредничестве своего подчиненного Андрея Карпова несколько лет собирал "откаты" с поставщика управления — гендиректора компании "Военный округ-В" Олега Требунских (бенефициар холдинга "Бастион", входящего в число крупнейших игроков этого рынка в России). "Откаты" брались за поставки форменной одежды полицейских — юбок, курток и головных уборов.

В зависимости от преступной роли Канапеву и Карпову вменены статьи о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Оба состава преступления относятся к особо тяжким. Санкция ч. 6 ст. 290 УК РФ — до 15 лет лишения свободы, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ — до 12 лет лишения свободы.