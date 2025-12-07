Под Нефтегорском водитель Lada Granta опрокинулся в кювет

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 6 декабря, в Нефтегорском районе на 82 км дороги М-5 "Урал" в 7:00 32-летний мужчина на Lada Granta допустил съезд в кювет с опрокидыванием.

Фото: ГУ МВД по Самарской области