В Самаре в ДТП пострадали женщина и 7-летний ребенок

В субботу, 7 марта, в 19:50 в Красноглинском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадали женщина и 7-летний ребенок, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 46-летний водитель Lada Granta проехал перекресток Красноглинского шоссе и ул. Ногина на красный и столкнулся с Lada Granta под управлением 21-летнего мужчины. От удара "Гранту" с молодым водителем отбросило на металлическое ограждение.

С места ДТП в лечебное учреждение были госпитализированы пассажиры 46-летнего водителя — 39-летняя женщина и 7-летний мальчик.