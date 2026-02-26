В Самарской области автомобилистка сбила подростка и скрылась

В среду, 25 февраля, в Клявлинском районе Самарской области пешеход пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 11:25 49-летняя женщина на Lada Vesta ехала по дороге Клявлино — Шентала. Она не выбрала безопасную скорость, не учла дорожные условия и сбила 14-летнюю девочку, которая шла по обочине в попутном направлении.

После этого автомобилистка скрылась, но полицейские нашли ее в течение суток.

Пострадавшую несовершеннолетнюю доставили в больницу.