В Сергиевском районе после столкновения двух авто госпитализировали женщину

В субботу, 14 февраля, в 12:45 в Сергиевском районе госпитализировали водителя автомобиля Opel Insignia, в который врезался пожилой мужчина на "Ладе", передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области