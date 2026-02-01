На "платке" в Тольятти женщина на Chevrolet въехала в отбойник, пострадали два человека

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 1 февраля, в 12:10 39-летняя женщина за рулем Chevrolet Captiva на 39 км автодороги "Обход г. Тольятти" не справилась с управлением автомобиля и допустила наезд на металлическое ограждение разделительной полосы.

Фото: ГУ МВД по Самарской области