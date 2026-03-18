Ольга Наумова покидает пост ректора Самарского института культуры

Ольга Наумова покидает пост ректора Самарского государственного института культуры (СГИК). Об этом она сообщила в социальной сети.

"Сегодня провела самый сложный ученый совет. Он же стал последним для меня в качестве ректора Самарского государственного института культуры. Да, я приняла решение завершить свою работу в Самаре, не дожидаясь предстоящей аттестации в Министерстве культуры РФ и затем выборов ректора СГИК. Мой выбор сделан в пользу семьи — мужа и дочери, которые уже довольно продолжительное время трудятся/учатся в Москве. Сегодня нужно быть вместе!", - написала Ольга Наумова 18 марта "ВКонтакте".

Она уточнила, что в столице займется работой в управленческой команде московского образования и решением задач сферы креативных индустрий.