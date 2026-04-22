16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Образование Общество

Сбер поддержал будущих учёных, инженеров и исследователей на Всероссийской олимпиаде школьников по математике

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Москве состоялась церемония награждения победителей и призёров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. В финале приняли участие 499 школьников 9–11 классов из 82 субъектов Российской Федерации. Победителями стали ученики из Москвы, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Свердловской, Курганской, Челябинской и Новосибирской областей. Статус призёра ВсОШ по математике получили дети из 30 регионов страны.

Сбер вручил 11 персональных приглашений на стажировку лучшим участникам и победителям 11 классов. Призёры и победители 9–10 классов получили 143 гранта от Сбера на участие в летних сменах МФТИ.

Помимо соревновательной части, для школьников была организована насыщенная культурная и образовательная программа. Ребята посетили центральный офис Сбера, где для них подготовили специальную программу с лекциями, экскурсиями и встречами с экспертами.

Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель дирекции академических партнерств Сбера:

"Математику неслучайно называют царицей наук, и для нас она занимает особое место, потому что учит мыслить глубоко, точно и системно. Это те качества, которые становятся основой для самых разных профессиональных траекторий. История знает много таких примеров: Андрей Колмогоров создал математический фундамент теории вероятностей, на нём сегодня стоит всё — от искусственного интеллекта до финансовых рынков. Леонид Канторович начинал как чистый математик — и стал нобелевским лауреатом по экономике. Мы верим, что среди сегодняшних участников олимпиады — будущие учёные, инженеры, исследователи и лидеры технологических изменений. Поэтому нам очень важно поддержать их не только признанием, но и новыми возможностями".

Евгений Ивашкевич  ректор Центрального университета и сопредседатель оргкомитета заключительного этапа ВсОШ по математике:

"Олимпиада — это спорт. Здесь вы соревновались в решении сложных задач. Но на самом деле, когда вы выйдете в большую жизнь, то обнаружите, что она не сводится только к решению хорошо поставленных задач. Работа жюри и команды, которые проводили эту олимпиаду, колоссальна. Это очень сложная работа — придумать задачи. И когда вы начнёте работать в науке или в бизнесе, то обнаружите, что хорошо поставленных задач очень мало. Часто задачи приходится придумывать себе самому".

Заключительный этап олимпиады проходил с 14 по 20 апреля в Москве. 15 и 16 апреля состоялись заключительные туры ВсОШ: каждый из двух туров длился 5 часов и состоял из 4 задач. Организатоы заключительного этапа ВсОШ по математике — министерство просвещения РФ, департамент образования и науки города Москвы, Институт содержания и методов обучения имени В. С. Леднёва, Центральный университет при поддержке партнёров в лице Сбера, Т-Банка и X5 Tech.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3