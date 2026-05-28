"Ростелеком" открыл учебный класс в колледже связи Самары

"Ростелеком" в рамках корпоративного проекта "Базовая станция" открыл специализированный класс в колледже связи Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) в Самаре. Провайдер разработал образовательную программу по направлению "Мастер по обслуживанию абонентов", оснастил аудиторию оборудованием и организовал учебные места.

В аудитории проведены оптоволоконные линии связи и построена распределительная сеть, аналогичная той, что находится в многоквартирном доме или в частном секторе. Здесь же имеются аппараты для сварки оптоволокна и набор инструментов для монтажных работ, установлены коммутатор, камеры видеонаблюдения, Wi-Fi роутеры, ТВ-приставки, умная колонка и всё необходимое для сервиса "Умный домофон".

Проект "Базовая станция" реализуется в сотрудничестве со средне-специальными учебными заведениями для подготовки специалистов отрасли телекоммуникаций. Особенность профессионального обучения — прикладная направленность. Курс сформирован экспертами компании и состоит из 45 академических часов, половина из которых отведена на практику, включающую монтаж линий связи и настройку цифровых сервисов.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Проект "Базовая станция" разработан для студентов третьих-четвертых курсов по корпоративным стандартам "Ростелекома". Выпускник, получивший сертификат, — специалист, который знает технологии "изнутри" и может сразу приступить к работе".

Виктор Акопьян, министр образования Самарской области:

"Система среднего профессионального образования при подготовке квалифицированных кадров опирается на практико‑ориентированный подход с использованием современного оборудования. Проект "Базовая станция", который реализуется на базе колледжа, поможет самарским студентам лучше понять специфику выбранной профессии, попробовать себя на практике в телекоммуникационной отрасли".

Павел Гокин, врио заместителя председателя правительства Самарской области — министра цифрового развития и связи Самарской области:

"Телекоммуникационная отрасль сегодня быстро развивается, и потребность в профильных специалистах растет. Проект "Базовая станция" поможет старшекурсникам освоить навыки, нужные бизнесу. Когда лидер рынка инвестирует в оснащение аудиторий и создание образовательных программ, к работодателям приходят не просто новые кадры, а мастера, которые уверенно чувствуют себя в профессии сразу после получения диплома".

Дополнительную специальность в новом учебном году получат до 50 студентов колледжа связи. Курс рассчитан на четыре месяца. Занятия — офлайн и онлайн — будут вести преподаватели ПГУТИ, завершившие стажировку по модулям "Ростелекома". Лучшим выпускникам программы "Ростелеком" готов предоставить возможность пройти производственную практику в компании с перспективой дальнейшего трудоустройства.

Вадим Ружников, ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики:

"Мы давно сотрудничаем с "Ростелекомом", многие наши выпускники уже обеспечивают связь в Самаре и области. Преподаватели пройдут профильные стажировки, синхронизировав свои методики с реальными производственными процессами. Уверен, что обучение на оборудовании провайдера и получение практического опыта позволит студентам приобрести набор компетенций, который пригодится им в работе".

Специалисты "Ростелекома" провели экскурсию по "Базовой станции" для учащихся колледжа и приглашенных гостей. Будущие связисты приняли участие в мастер-классе от сотрудников компании и сыграли в симуляцию, посвященную профессиям телеком-отрасли.

