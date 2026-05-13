Студенты СамГТУ создают устройство для обнаружения дронов и безэкипажных катеров

Студенты инженерно-технологического факультета СамГТУ Кирилл Неклюдов, Артем Равидович, Карина Сорина, Игорь Мамонтов и Валерия Камынина под руководством доцента кафедры "Радиотехнические устройства" Александра Нечаева разрабатывают акустическую систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК), сообщает пресс-служба вуза. Проект получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям (конкурс "УМНИК-2025") и нацелен на создание недорогого, универсального и эффективного автоматизированного средства обнаружения и идентификации беспилотных объектов в пространстве со сложной акустической картиной.

Как говорят специалисты, потребность в таких локаторах колоссальна. Существующие системы либо слишком дороги и недостаточно эффективны, либо могут быть легко обнаружены противником. Главная задача таких систем - вовремя заметить беспилотный аппарат, определить тип угрозы и местоположение, но при этом остаться незаметными и доступными по цене для массового внедрения.

Разработка политеховцев представляет собой пассивный акустический локатор. В отличие от радаров, он не излучает никаких сигналов, что делает его абсолютно "невидимым" для технической разведки противника. Устройство улавливает акустический шум, создаваемый винтами БПЛА или двигателями беспилотных катеров.

Особенность предложенного технического решения - использование акустических собирающих линз, многократно усиливающих слабый сигнал цели, позволяющих засечь аппарат на большом расстоянии. Для обработки звука применяется сразу несколько как стандартных, так и малоизвестных методов, среди которых можно выделить кепстральный анализ. С помощью этого метода можно в реальном времени не просто зафиксировать шум, создаваемый беспилотником, но и выделить из него частоты, соответствующие аппаратам разных типов.

"Мы улавливаем звук, пропускаем его через специальный математический фильтр и сравниваем с существующей базой данных, - объясняет Кирилл Неклюдов, - В результате мы можем с достаточно высокой вероятностью определить - это трикоптер, квадрокоптер, гексакоптер либо БПЛА самолетного типа с ДВС и тому подобное. При этом само акустическое устройство молчит и не излучает ничего, что могло бы его выдать. Мы также боремся с вредными сторонними шумами, чтобы локатор надежно работал даже в городе или у моря".

Кроме того, устройство, разрабатываемое студентами Политеха, отличается еще рядом преимуществ: у него достаточно высока дальность обнаружения относительно аналогичных систем, сравнительно невысока цена и область применения универсальна. Локатор способен обнаруживать не только малоразмерные БПЛА, но и дозвуковые дроны, которые сложно заметить большими радарами из-за малой высоты полета. Устройство также может засекать БЭК.

В настоящий момент уже создан макет акустической антенны с использованием аддитивных технологий. Также команда дорабатывает программное обеспечение для проведения лабораторных и предварительных полевых испытаний. 

