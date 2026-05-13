Из-за велогонок в Самарской области введутся временные ограничения движения в мае, июле и августе

Чтобы обеспечить безопасность участников, на трех участках автодорог в Кинельском, Кинель‑Черкасском и Ставропольском районах введут временные ограничения движения, предупреждает минтранс Самарской области.
Самарская область готовится к масштабным велогонкам: в мае, июле и августе регион примет сразу три крупных спортивных мероприятия.
На старт выйдут спортсмены страны: пройдут первенство Приволжского федерального округа, всероссийские соревнования "Памяти заслуженного тренера СССР В.П.Петрова" и первенство России по велоспорту.
Водителям советуют заранее продумывать альтернативные маршруты и следить за оперативной информацией на официальных ресурсах регионального министерства.
Ограничения движения:
Кинель-Черкасский район автодорога Урал - Муханово
13 мая, 19 июля и 28 июля 8:00 до 15:00
Кинельский район автодорога "Бузаевка - Чубовка" - "Урал - Муханово"
14 по 15 мая, 18 июля, 26 июля 8:00 до 15:00
Ставропольский район автодорога "Тольятти - Поволжский"
24 и 25 августа 10:00 до 16:00