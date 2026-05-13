Из-за велогонок в Самарской области введутся временные ограничения движения в мае, июле и августе

Чтобы обеспечить безопасность участников, на трех участках автодорог в Кинельском, Кинель‑Черкасском и Ставропольском районах введут временные ограничения движения, предупреждает минтранс Самарской области.

Самарская область готовится к масштабным велогонкам: в мае, июле и августе регион примет сразу три крупных спортивных мероприятия.

На старт выйдут спортсмены страны: пройдут первенство Приволжского федерального округа, всероссийские соревнования "Памяти заслуженного тренера СССР В.П.Петрова" и первенство России по велоспорту.

Водителям советуют заранее продумывать альтернативные маршруты и следить за оперативной информацией на официальных ресурсах регионального министерства.