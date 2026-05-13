В Самарской области обнаружили энцефалитных клещей

С начала эпидсезона в регионе зарегистрировали 945 пострадавших от укусов клещей, в том числе 300 детей. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Самарской области.
"На 11 мая на зараженность вирусом клещевого энцефалита было исследовано 652 экземпляра клещей, снятых с людей. Антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в одном экземпляре (0,2%). На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 652 экземпляра клещей, ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 76 экземплярах, что составляет 11,7%", — отмечается в сообщении.
В Роспотребнадзоре напомнили о личной профилактике. Она включает в себя:
- применение специальных защитных костюмов (рекомендуется одеваться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и облегчить быстрый осмотр для обнаружения прицепившихся клещей: носить однотонную и светлую одежду; брюки заправлять в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой; верхнюю часть одежды заправлять в брюки; манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке; на голову необходимо надевать капюшон или заправлять волосы под головной убор);
- обработку одежды специальными аэрозольными химическими средствами — акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно);
- поверхностные само- и взаимоосмотры одежды и тела, так как клещ редко впивается сразу, некоторое время (от получаса до нескольких часов) он ползает, выбирая место укуса. Проводить их следует каждые 15-20 мин, обращая внимание на волосистые части тела, кожные складки, ушные раковины, подмышечные и паховые области.
