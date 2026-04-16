Светлана Симагина: "Наша задача — дать базис знаний, которые выпускники могут использовать при решении ИТ-задач в любой сфере деятельности"

Быть востребованным ИТ-специалистом на рынке труда — задача со звездочкой. Нужно не только обладать набором требуемых компетенций, но и уметь применять их, адаптировать для решения задач каждого конкретного предприятия или компании. Такие навыки в том числе студенты ПГУТИ приобретают, обучаясь по направлению "Аналитика и цифровизация бизнес-процессов". О том, как это происходит, в интервью подробно рассказала заведующая кафедрой прикладной информатики, доктор экономических наук Светлана Симагина.

— Светлана Германовна, каковы основные задачи профиля обучения "Аналитика и цифровизация бизнес-процессов"?

— Мы даем нашим студентам знания по трансформации бизнес-процессов на предприятиях. Данные аналитики говорят, что крупнейшие разработчики ИТ-продуктов для промышленности увеличили количество разработок на 75%. В этом и состоят карьерные перспективы по профилю информационных технологий.

Наша задача — дать базис знаний, которые выпускники могут использовать при решении ИТ-задач в любой сфере деятельности.

Студентов мы, в первую очередь, обучаем самостоятельному поиску решений и творческому подходу. Идем не по традиционному варианту, когда по несколько раз отрабатываются какие-либо конкретные задания, а даем базис знаний, включающий теоретический материал как основу, инструменты его реализации, hard и soft skills (жесткие и мягкие навыки) их применения. Ведь, по сути, наши выпускники должны уметь применять полученные методы на любых задачах этого типа или класса. Потому что, когда они придут в организацию на работу, маловероятно, что им дадут аналог, по которому они должны будут создать свое программное обеспечение (ПО).

Такой подход также обеспечивает решение ИТ-задач на разных стадиях жизненного цикла разработки ПО: анализ, проектирование и выбор технического решения, техническое задание. Итог — разработка программного продукта для цифровой трансформации бизнес-процессов.

— В чем актуальность этого профиля обучения? Насколько активно сегодня компании цифровизируют бизнес?

— Актуальность профиля связана с цифровыми платформами, которые являются основным элементом при цифровой трансформации бизнес-процессов. А это, в свою очередь, одна из основных задач стратегии развития России до 2030 года, которая предполагает качественные изменения, приводящие к социально-экономическим эффектам.

На сегодняшний момент, по последним данным статистики, бизнес-процессы оцифрованы на 55,8%. Это в основном система документооборота. Самый маленький процент оцифровки отмечается у PDM (Продакт Дата Менеджмент. — Прим. ред.) и PLM (Продакт Лайфсайкл Менеджмент. — Прим. ред.)-систем — 4,95%; и у научных исследований — 9,3%. Поэтому поле деятельности для актуализации цифровой трансформации сегодня является очевидным и обширным.

— Какие ключевые задачи бизнеса помогает решить цифровая трансформация?

— Сегодня для того, чтобы любое предприятие из любой сферы было конкурентоспособным, обязательно нужно заниматься цифровой трансформацией. Это позволяет решить три основные задачи: скорость принятия решений, скорость исполнения решения и самый, на мой взгляд, важный аспект — это вывод нового продукта на рынок. Поскольку научно-технический прогресс развивается очень интенсивно, то и продукт устаревает очень быстро. Решение этих задач стало возможным именно благодаря цифровой трансформации бизнес-процессов. И поэтому мы должны научить наших выпускников тому, как они будут помогать предприятию решать эти задачи.

— Какие дисциплины студенты осваивают во время обучения?

— Дисциплины, которые изучают студенты, связаны с анализом бизнес-процессов: исследование операций, реинжениринг и управление бизнес-процессами, имитационное моделирование.

Решение ИТ-задач: бизнес-анализ в ИТ-проектах; проектирование информационных систем, проектирование баз данных; программирование, прикладное программирование, администрирование информационных систем.

И еще один блок дисциплин посвящен прорывным технологиям: интеллектуальные информационные системы и технологии, инструменты анализа и визуализации больших данных.

— Чем обусловлен этот набор дисциплин?

— Они связаны с задачами цифровой трансформации бизнес-процессов. Например, предприятию нужно оптимизировать загрузку оборудования или провести логическую оптимизацию. В основе решения этих задач лежат классические методы исследования операций. Таким образом, мы даем студентам инструментарий, с помощью которого они впоследствии решают реальные задачи конкретного предприятия.

— Насколько востребован у студентов этот профиль обучения?

— Как правило, мы набираем от одной до двух групп в зависимости от профилей, в группе — 25 человек. Востребованность очень высокая, так как это топовое направление обучения и при этом — бюджетное.

Назову несколько тем для выпускных квалификационных работ (ВКР) на бакалавриате, чтобы было понятно, насколько обширны области применения знаний наших выпускников. Например, есть дипломная работа по модулю цифрового ассистента авиадиспетчера. Очень много решений по медицине, одно из них — проектирование приложений с внедренным искусственным интеллектом. Также есть дипломы о работе с дополненной реальностью, которую можно использовать в образовательном процессе, например, в обучении детей правилам дорожного движения. Есть ВКР по проектированию спортивного мобильного приложения, по проектированию, разработке алгоритма архитектуры модулей экологического просвещения.

При этом доля дипломных работ на основе прорывных технологий (ИИ, дополненная реальность и другие) в 2025 году составила около 32%.

— Какие специальности, связанные с профилем обучения "Аналитика и цифровизация бизнес-процессов", больше всего нужны рынку труда?

— ИТ-специалисты на втором месте после инженеров. Эту тенденцию мы наблюдаем уже второй год. Востребованы аналитики. А мы как раз и готовим бизнес-аналитиков, системных аналитиков, системных администраторов, разработчиков, администраторов баз данных и программистов, в том числе и по 1С. Поэтому однозначно мы в тренде, мы актуальны.

— А что вуз может предложить студентам, которые решили продолжить образование по этому направлению после окончания бакалавриата?

— Мы предлагаем два профиля магистратуры. Первый — 09.04.03 "Цифровые решения управления экосистемами". После его окончания выпускник может работать руководителем проектов в области информационных технологий, руководителем разработки программного обеспечения, системным аналитиком.

Второй профиль у нас появился в 2025 году. Это 11.04.02 "Цифровые решения и управление в инфокоммуникационных системах". На выходе студенты получают синергетический эффект: на основе специальности системного администратора информационно-коммуникационных систем они приобретают компетенции системного аналитика. Немаловажно, что обучение на этом направлении бюджетное.

И также у нас представлен высший уровень образования — аспирантура — по направлению "Управление в организационных системах". Сейчас на кафедре — пять аспирантов, из них трое — это наши выпускники, окончившие магистратуру. С ними взаимодействуют и производственники, которые заинтересованы в оптимизации своих бизнес-процессов.

— С какими индустриальными партнерами работает кафедра? И как именно ИТ-компании участвуют в образовательном процессе?

— На кафедре несколько крупных индустриальных партнеров. В целом при взаимодействии с ними мы используем такой подход: специалисты-производственники читают лекции и ведут практические занятия на бакалавриате и магистратуре. А также участвуют в научно-исследовательских разработках, учебных и технологических практиках, в формировании тематики и руководстве ВКР, магистерских диссертаций. Программное обеспечение, предоставляемое нашими партнерами, дает возможность нашим студентам получать практические навыки работы по созданию бизнес-моделей цифровой трансформации.

Так, в рамках взаимодействия с нашими партнерами, мы обучаем дисциплинам, связанным с 1С, например, знакомимся с 1С: ERP — комплексной информационной системой управления предприятием, она используется в бизнес-модели "виртуальная фабрика".

Еще один наш стратегический партнер — компания "Аскон". Они специализируются на CAD (САПР. — Прим. ред.) — системах, которые являются одним из обязательных элементов на первом уровне новых бизнес-моделей, в частности для промышленности. Это цифровые фабрики, которые помогают нам увидеть продукт до того, как мы его изготовили.

Кроме того, мы работаем с АО "РСК", которое занимается производством кабельной продукции; с АО "АСТеХ/СКК", специализирующемся на выпуске электрооборудования для автомобилей.

— Каким вам видится дальнейшее развитие профиля обучения "Аналитика и цифровизация бизнес-процессов"?

— Дальнейшее развитие связано с положительной динамикой возможностей. То есть, мы получаем новые методы, новые инструменты и средства для решения задач, связанных с цифровой трансформацией бизнес-процессов. Мы видим поэтапное, более расширенное внедрение в дисциплины вуза элементов, связанных с прорывными технологиями, среди которых виртуальная и дополненная реальность, ИИ.

В 2027 году планируется переход профиля на пятилетнее обучение. Соответственно, мы получим возможность преподавать эти методы в рамках новых полноценных дисциплин, а не элементов, как это происходит сегодня на определенных курсах.

Ну и, конечно, развитие профиля связано с использованием отечественных разработок, которые сегодня в приоритете: рынку нужны разработчики российских цифровых решений.