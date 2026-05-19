Книга вместо телефона: актер Михаил Башкатов дал совет школьникам Отрадного

Встреча с лектором Российского общества "Знание", актером театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущим Михаилом Башкатовым состоялась в школе № 10 "Образовательный центр ЛИК" Отрадного.

Она прошла в рамках федерального проекта "Чтецкие программы", который реализует Российское общество "Знание" совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению президента России Владимира Путина. Литературный клуб школы вошёл в список самых активных клубов страны. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта "Молодежь и дети".

В рамках федерального проекта "Чтецкие программы" Российского общества "Знание" гость пообщался с юными читателями о роли литературы в жизни человека, о книгах, которые формируют вкус и мировоззрение, а также о своем пути в профессию.

В ходе творческой встречи Михаил Башкатов рассказал о своем читательском пути: от первой осознанной книги, ради которой он записался в библиотеку, до привычки перечитывать классику и поиска "своих" авторов. Он подчеркнул, что любовь к чтению и стихам привила ему мама, что в дальнейшем привело его в театр и кино.

"Я люблю читать, стараюсь делать это каждый день. Даже поставил себе челлендж: 20 минут в день спорту и 20 минут чтению. Помню книгу, из-за которой пришлось пойти в библиотеку. Это были восьмидесятые, с книгами был дефицит. У нас дома был "Волшебник Изумрудного города" и "Урфин Джюс", а продолжения — "Огненный бог Марранов" и других — не было. Пришлось записаться в детско-юношескую библиотеку, получить читательский билет и ходить в читальный зал, потому что на руки не выдавали. Я ходил, наверное, неделю, каждый день читал эту книгу. Вот это было осознанное чтение — когда мне хотелось дочитать всю серию", — поделился лектор.

Он рассказал, что привык перечитывать любимые произведения раз в пять лет: Ильф и Петров — "Двенадцать стульев", "Золотой телёнок", Булгаков — "Мастер и Маргарита", "Собачье сердце". Михаил Башкатов подчеркнул, что есть книги, которые русский человек обязан прочитать, чтобы быть в контексте, чтобы среди культурных образованных людей не чувствовать себя дискомфортно.

"На мой вкус в литературе повлияла мама. Она сначала читала мне сама, потом мы читали вместе: она страничку, я страничку. Она привила мне любовь к стихам. Благодаря этому я рано научился запоминать стихи — для меня это был лайфхак: выучил стихотворение и получил пятерку по литературе. Меня начали звать на чтецкие конкурсы, а потом в школе сказали, что в театре не хватает мальчиков. Так я попал в школьный театр, а дальше все понеслось", — поделился с ребятами актер.

Гость отметил, что чтение — это тренировка ума и речи, которая делает человека "объёмным", и посоветовал молодым слушателям выбирать книгу вместо бесцельного сидения в телефоне, поскольку "тот, кто сегодня читает книги, завтра будет управлять теми, кто сидит в телефоне".

Завершилась встреча чтением отрывков из Чехова, Жюля Верна, стихов, которые Михаил Башкатов тепло прокомментировал, и живым диалогом с юными участниками о профессии, юморе и любимых ролях.

Напомним, открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб может каждая школа — для этого необходимо обратиться на сайт Российского общества "Знание".