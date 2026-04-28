Школьница из Самарской области завоевала золото на международной Менделеевской олимпиаде по химии

В Москве подвели итоги 60-й Международной Менделеевской олимпиады по химии. Российская сборная завоевала 15 золотых и серебряных медалей.

С выдающимися успехами ребят поздравили заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Все 15 участников сборной России получили медали 60-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии. Это по-настоящему выдающийся результат! Мы гордимся и радуемся достижению каждого из ребят! Наш президент Владимир Владимирович Путин отмечает: "Чтобы быть в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития, нам нужно добиться в том числе превосходства в области химии и в создании новых материалов". Триумфальные победы российских школьников доказывают, что у нас есть талантливые, амбициозные ребята и увлеченные наставники, способные внести важный вклад в развитие отечественной науки и технологий", - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

"Поздравляю наших школьников с победой на Международной Менделеевской олимпиаде по химии! Ваш высокий результат - это свидетельство упорного труда. В России уделяется огромное внимание развитию естественных наук и поддержке юных талантов. В рамках национального проекта "Молодежь и дети" мы системно работаем над созданием условий для реализации потенциала талантливых детей. Ребята, желаю вам новых открытий, смелых идей и дальнейших успехов", - прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В состав российской сборной вошли 15 ребят, в том числе учащаяся Самарского регионального центра для одаренных детей Софья Габдрахманова. По итогам двух теоретических и практического туров Софья стала обладательницей золотой медали.

"Мой путь к этой победе был долог и тернист. Начался он в Самарском региональном центре для одаренных детей, где я стала заниматься олимпиадной химией. В первый раз поучаствовала в заключительном этапе олимпиады школьников по химии, будучи в 8 классе. Я набиралась опыта, знаний, были взлеты и падения, но все это меня учило и привело к победе. Благодарю за помощь моих преподавателей Сергея Николаевича и Екатерину Александровну Яшкиных. Их вклад в мое развитие неоценим. Впереди у меня конец 11 класса, экзамены, а сразу после, в июне, состоится финальная олимпиада, по итогу которой команда из четырех человек поедет на международную олимпиаду по химии в Узбекистан. Я буду очень стараться достойно выступить на новом этапе. И конечно, этим летом будет важное событие - мое поступление в вуз, где я планирую дальше развиваться в науке. Очень хочу продолжить преподавать: мне уже сейчас дают такую возможность - себя проявить, потому что накопленные огромный опыт и знания хочется передавать дальше, становиться примером, вдохновлять школьников на изучение такой прекрасной науки, как химия, на развитие и на новые свершения", - сказала Софья Габдрахманова.

"Победа Софьи на Международной Менделеевской олимпиаде - очень важное достижение для Самарской области. В прошлые годы выпускник нашего центра для одаренных детей Лев Аввакумов дважды входил в число призеров этих соревнований: в 2023 г. взял бронзу, в 2024-м - серебро. И вот теперь - долгожданное золото у Софьи! Для меня большая честь - обучать таких детей. Именно они формируют интеллектуальный потенциал нашего города. А их достижения на всероссийском и мировом уровне подтверждают высокое качество химического образования в нашей области", - отметил д.х.н., учитель химии, профессор кафедры "Аналитическая и физическая химия" ФГБОУ ВО "СамГТУ", почетный работник сферы образования Российской Федерации Сергей Яшкин.

60-я Международная Менделеевская олимпиада по химии прошла под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. В числе организаторов Олимпиады - химический факультет МГУ.

Руководителем сборной России выступил Вадим Еремин, профессор химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, его заместителем стала Елена Еремина, доцент химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.

Олимпиада состояла из трех туров. Участники решали задачи из органической, неорганической, физической, аналитической областей химии, демонстрировали умения выполнять анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.