В Самарской области стартовал основной период ЕГЭ

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В регионе стартовал основной период единого государственного экзамена. В экзаменах по химии, литературе и истории приняли участие свыше 4000 выпускников 11-х классов.

Фото: Ярослав Толочный

Для ребят подготовили более 400 аудиторий в 50 пунктах проведения экзамена. В качестве организаторов были задействованы порядка 2000 педагогических работников. Свои результаты участники смогут узнать не позднее 13 июня.

Традиционно начал работу Ситуационный информационный центр ЕГЭ. В режиме реального времени в центре ведется мониторинг соблюдения порядка проведения ЕГЭ со стороны участников и организаторов, а также отслеживается работоспособность систем видеонаблюдения в аудиториях пунктов проведения экзаменов. Ситуационный информационный центр будет работать до окончания экзаменационной кампании.

"В числе наблюдателей — наши будущие педагоги, студенты педагогических вузов и учреждений СПО. Видеонаблюдение организовано с целью объективности проведения государственного экзамена. Все должны быть в равных условиях", — рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.
"Экзамены — сложный период в жизни выпускников, все достаточно строго: наблюдение, трансляция с камер, но все это позволяет сделать процедуру ЕГЭ прозрачной. С каждым годом становится всё меньше нарушений, меньше технических сбоев, спорных ситуаций. Ситуационный информационный Центр позволяет снижать уровень нарушений", — отметила молодежный министр образования Самарской области Виктория Замятина.

Всего в этом году ЕГЭ сдадут свыше 12700 ребят. Для них будут работать 126 пунктов проведения экзамена. В процедуре ЕГЭ примут участие порядка 7500 педагогов-организаторов.

Депутат Думы городского округа Самара, член партии "Единая Россия" Елена Свиридова как мама четверых детей прекрасно понимает — насколько напряжённый период сейчас у выпускников и их родителей. "Экзамены — это всегда стресс, — подчёркивает депутат. — Но видно, что всё организовано чётко: больше 400 аудиторий, почти 2000 педагогов-организаторов, система видеонаблюдения работает без сбоев. Это важно, чтобы ребята были в равных условиях, и никто не получил преимущества нечестным путём. Отдельно радует, что наши дети выбирают математику, физику, химию, информатику: те предметы, которые нужны для развития экономики региона. Значит, мы растим будущих инженеров, технологов, айтишников. Держу кулачки за всех выпускников. Пусть всё получится".

Основной период экзаменов пройдет с 1 по 19 июня. Резервные дни — с 22 по 25 июня. Кроме того, для пересдачи предметов по выбору предусмотрены дополнительные дни — 8 и 9 июля.

Лидерами по выбору предметов стали математика, физика и химия, обществознание, информатика. Это те предметы, которые нужны выпускникам для поступления на специальности, востребованные экономикой Самарской области.

Следующий экзамен — по русскому языку — состоится 4 июня.

