В Самарской области стартовал отборочный этап Национального чемпионата "Абилимпикс"-2026

В Самарской области стартовал отборочный этап Национального чемпионата по профмастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Соревнования объединят почти 200 участников из 20 регионов Приволжского и Уральского федеральных округов.

Отборочные соревнования в регионе проходят с 18 мая по 5 июня по 10 компетенциям на семи специализированных площадках образовательных организаций региона. Всего участие в них примут около 200 человек в трех категориях: "школьники", "студенты" и "специалисты". Первыми к испытаниям на площадке Поволжского государственного колледжа приступили студенты по компетенции "Сетевое и системное администрирование".

"Абилимпикс" всегда был больше чем соревнование по профессиональному мастерству. Это полноценная экосистема поддержки людей с ограничениями по здоровью, объединяющая образование, бизнес и социальную сферу. В движении "Абилимпикс" каждый может построить индивидуальную карьерную траекторию - от профориентации до стабильного трудоустройства. Мы видим результат: более чем 93% участников движения находят работу", - прокомментировал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Отборочный этап чемпионата охватит все федеральные округа страны. Оценивать задания участников будут 735 экспертов из 54 регионов. Имена конкурсантов, которые представят свои регионы на финале Национального чемпионата "Абилимпикс"-2026, станут известны в июле.

"Для многих конкурсантов отборочный этап Национального чемпионата "Абилимпикс" становится первым серьезным профессиональным испытанием за пределами своего региона. Здесь участники оказываются в новой конкурентной среде, знакомятся с представителями других регионов, получают возможность увидеть разные подходы к обучению и выполнению конкурсных заданий. Именно такие встречи часто становятся точкой роста: помогают шире взглянуть на профессию, серьезнее относиться к собственному развитию и ставить перед собой более высокие профессиональные цели", - рассказала руководитель Регионального Центра развития движения "Абилимпикс" Ольга Жолобова. 

Чемпионат "Абилимпикс" проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Президентской платформы "Россия - страна возможностей" в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Оператор проекта - Национальный центр "Абилимпикс" Института развития профессионального образования.

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

