"Умники ТБ": "Транспорт Будущего" выступил соорганизатором триатлона знаний

Олимпиада по физике, математике и программированию "Умники ТБ" объединила 140 талантливых учеников 10 классов и студентов колледжей. Организаторами выступили компания "Транспорт Будущего" и Тольяттинская академия управления.

Олимпиадное соревнование прошло 29 апреля на площадке "Транспорта Будущего" и стало настоящим триатлоном знаний. Участники из школ №№ 57, 70, 41, 90, 35, Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа, колледжа Волжского университета им. В. Н. Татищева, колледжа технического и художественного образования, а также колледжа сервисных технологий и предпринимательства продемонстрировали креативность и глубину знаний. Задания, разработанные преподавателями Тольяттинской академии управления, проверили не только теоретические знания, но и нестандартное мышление ребят. Все 140 "умников" проявили отличные способности, решая сложные задачи по физике, математике и программированию.

Победителей ждет торжественная церемония награждения через две недели. Компания "Транспорт Будущего" подготовила ценные призы, чтобы вдохновить молодежь на новые открытия в технологиях беспилотных систем и не только.

"Олимпиада "Умники ТБ" — яркое подтверждение интереса молодежи к науке и профессии инженера. Такие события помогают глубже изучить предмет, найти единомышленников и продемонстрировать стремление к росту и развитию, что особенно важно в мире технологий", — отметил генеральный директор "Транспорт Будущего Самара" Илья Сидоров.

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

