Авито — один из разработчиков первой в России программы обучения ИИ для школьников

Технологическая платформа Авито выступила партнером в создании программы "Урок ИИ" — первого в России сквозного курса обучения искусственному интеллекту для школьников с 1 по 11 класс. Вклад Авито в программу — практический. Методисты компании участвовали в разработке учебных материалов, а кейсы Авито легли в основу заданий: это помогает сверять школьную методологию с реальными задачами, которые искусственный интеллект решает в бизнесе.

Программа разработана Технопарком "Сколково" при участии Авито и ведущего китайского университета. Учебные материалы общедоступны: любая школа в любом регионе России сможет бесплатно использовать их в формате дополнительного образования.

В мае 2026 года эксперты Авито провели первые пилотные уроки для младших классов в Гимназии Сколково и инновационной школе "Сколка". Такой подход формирует у детей не только техническую грамотность, но и устойчивый интерес к технологиям, внося вклад в развитие отечественной ИТ-индустрии и кадрового потенциала страны.

Программа "Урок ИИ" закладывает базовую ИИ-грамотность с младшего возраста и включает такие темы для изучения, как: что такое модель, чем ответ машины отличается от ответа человека, как формулировать запрос нейросетям и проверять результат. Программирование и обучение моделей в начальной школе не предусмотрены — на этом уровне акцент делается на культуре работы c искусственным интеллектом. Сложность материала возрастает к средней и старшей школе, где появляются прикладные задачи и проектная работа.

Для всех школ страны методология проведения уроков для начальной школы уже доступна на сайте. В течение лета на сайте появятся обучающие материалы для средней и старшей школы.

"Для нас было важно стать партнерами программы "Уроки ИИ" — в том числе потому, что качественное образование в сфере технологий должно быть доступно каждому ребёнку вне зависимости от того, в каком регионе он живёт и в какой школе учится. В рамках партнёрства мы активно участвовали в разработке учебных материалов, чтобы задания отражали реальные задачи индустрии, формировали нужные навыки и давали знания, которые помогут детям развиваться в этой сфере. Мы верим, что именно такой подход — когда бизнес и образование работают вместе, а результат доступен всем — формирует по-настоящему сильное технологическое поколение", — прокомментировал Андрей Рыбинцев, управляющий директор по искусственному интеллекту, Авито.