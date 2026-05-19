Образовательные проекты "ПАЗЛ‑Программирование" и "ПАЗЛик" объявляют набор участников на 2026–2027 учебный год

Заявки принимаются до 12 сентября 2026 года.

С сентября 2020 г. Фондом-собственником целевого капитала "Фонд поддержки талантливой молодежи "Будущие Лидеры" реализуется онлайн-проект по направлению "Программирование" в рамках образовательного социального проекта "ПАЗЛ". В проекте принимают участие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в государственных учреждениях, в возрасте от 14 до 17 лет (учащиеся 8-11 классов).

Направление "ПАЗЛ-Программирование" ориентируется на развитие мотивации, раскрытие внутреннего потенциала и формирование самодисциплины. Лучшие практики образовательных программ способствуют осознанию подростками своей ценности, уникальности и веры в собственный успех.

В рамках программы большой упор сделан на профориентацию в области ИТ, ребята изучают основы программирования и дизайна, а также получают практические навыки по выбранному направлению. Помимо этого, участники учатся работе в команде, распределению обязанностей, грамотному выстраиванию рабочего процесса, после чего создают собственные проекты. Занятия проходят в онлайн-формате и включают просмотр вебинаров и выполнение домашних заданий.

Полный курс обучения длится 3 года, по окончании участники получают Свидетельство о дополнительном образовании по выбранному направлению (Бэкенд-разработка, Фронтенд-разработка, UX/UI-дизайн, также в разработке находится новое направление по обучению работе с искусственным интеллектом) и Свидетельство о присвоении квалификации "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин". Также после успешного прохождения 1 года обучения предоставляется Сертификат о прохождении курса.

Лучшие ученики по итогам года обучения получают возможность пройти программу стажировки по выбранному направлению в течение недели в Санкт-Петербурге. Во время Стажировки участники проходят курс интенсивных занятий, создают собственные проекты, которые презентуют в конце программы. Также у ребят есть возможность посетить профориентационные встречи в известных ИТ-компаниях Санкт-Петербурга. Проживание, питание и культурная программа для участника Стажировки и его сопровождающего полностью обеспечиваются Фондом "Будущие Лидеры".

Дополнительно фондом реализуется профориентационный проект для детей, воспитывающихся в государственных учреждениях, в возрасте от 12 до 13 лет (учащиеся 6-7 классов), — "ПАЗЛик". В рамках проекта участники получат возможность познакомиться с миром ИТ-технологий в игровом формате, изучить работу компьютера и правила безопасного интернета, а также сформируют навыки критического мышления, разовьют фантазию и креативность. Полный курс длится 1 год, по итогам которого выдается Сертификат о прохождении обучения. Также участники смогут продолжить изучение основ программирования в проекте "ПАЗЛ" на следующий учебный год при достижении возраста 14 лет.

Для участия необходимо заполнить форму заявки и согласие на обработку персональных данных. Заполненные заявки принимаются через электронную почту puzzle@russianleaders.org до 12 сентября 2026 года. Начало занятий планируется с 5 октября 2026 года.

