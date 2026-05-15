"Тольяттиазот" подвел итоги третьего сезона проекта "Планета ТОАЗиЯ"

ТОЛЬЯТТИ. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Тольяттиазот" завершил третий сезон масштабного профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ". Обладателем гранта компании в 1 млн рублей стала школа № 41.

Концепция проекта заключалась в раннем профессиональном самоопределении подрастающего поколения, повышении интереса к химии и инженерно-техническим специальностям, а также формировании кадрового резерва отрасли. В соревнованиях, которые длились семь месяцев, принимали участие 12 образовательных организаций Тольятти и муниципального района Ставропольский Самарской области. Каждая школа была представлена командой из 12 учеников восьмых — десятых классов.

Ключевой темой третьего сезона проекта стали востребованные профессии ТОАЗа. С помощью интеллектуально-творческих испытаний школьники демонстрировали свои знания, таланты и командную сплоченность. Этапы проходили в формате популярных шоу и квестов, а также были усилены защитой научно-практических работ, олимпиадой по химии, экодиктантом и конкурсом сочинений. В качестве домашнего задания участники готовили профильные видеопрезентации.

Завершающий, спортивный, этап "Планеты ТОАЗиЯ" и торжественное награждение победителей прошло в ДК "Тольяттиазот". В финальных соревнованиях команды выполняли задания на игровых станциях, преодоление которых было невозможно без владения химической номенклатурой и формулами. Самой спортивной была признана школа № 18.

По итогам турнирной таблицы серебряным призером из числа абсолютных победителей третьего сезона проекта "Планета ТОАЗиЯ" и обладателем гранта в 300 тыс. рублей стала школа села Зеленовки. Третье место заняли ученики школы № 75, получив 200 тыс. рублей на модернизацию кабинета химии или приобретение специализированного оборудования и материалов.

Все участники были награждены наборами для подготовки к единому государственному экзамену по химии.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Проект "Планета ТОАЗиЯ" прочно закрепил за собой статус эффективного инструмента интеграции подрастающего поколения в актуальную промышленную повестку. Программа позволяет выявлять талантливую молодежь на этапе средней школы и вести ее по карьерной траектории "школа — вуз/колледж — предприятие". Современный ландшафт рынка труда требует от нас проактивной позиции. Инвестируя в бренд работодателя через такие комплексные экосистемные проекты, ТОАЗ формирует устойчивый пул высококонкурентных кадров поколений Z и Альфа. Наша цель — мягко интегрировать лучшие молодые умы в корпоративную культуру и технологические процессы "Тольяттиазота", обеспечивая долгосрочное лидерство и кадровый суверенитет не только компании, но и всему Тольятти — городу большой химии".

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

