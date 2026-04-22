Сотрудники АО "Транснефть - Приволга" вместе с детьми посетили библиотеку народов Поволжья в Самаре

В рамках Года единства народов России сотрудники предприятия с семьями и детьми посетили Библиотеку народов Поволжья и приняли участие в этнографическом путешествии "Самара — земля согласия".
Мероприятие проходило в формате интерактивной экскурсии. Гостям показали выставку национальных костюмов, предметов культуры и быта, ознакомили с народными промыслами России, верованиями и обрядами народов, проживавших в Самарской губернии в 19 веке, рассказали об уникальном книжном фонде библиотеки, который постоянно пополняется все более новыми и современными изданиями, включая книги на 62 языках разных национальностей.
Библиотека народов Поволжья — это современное культурное пространство для детей и взрослых в историческом центре Самары. Здесь можно почитать книгу, посетить выставочное пространство, посвященное истории и традициям жителей региона, развить творческие навыки в мастерской "Волжская артель".
