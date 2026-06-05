Геннадий Котельников: "Все вопросы по приемной кампании держим на контроле"

4 июня под председательством Геннадия Котельникова состоялось заседание Совета ректоров вузов Самарской области, в котором приняли участие заместитель губернатора Самарской области - руководитель администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко, заместитель председателя правительства Самарской области Вячеслав Романов, министр молодежной политики Владимир Усов, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, представители вузовского сообщества, научной общественности.

Важной темой обсуждения в повестке дня стал вопрос об обновлении Положения о межвузовской кафедре теологии и истории религий. Председатель Самарской губернской думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик РАН Геннадий Котельников напомнил, что кафедра была образована более 20 лет назад, одной из первых в стране.

Заведующий межвузовской кафедрой теологии и истории религий, кандидат богословия, архимандрит Вениамин (Лабутин) рассказал о работе этой уникальной в масштабах страны кафедры. В ее состав входят кураторы от вузов и кураторы-священники. В губернии сложилась многоуровневая модель теологического образования: базовый уровень - чтение предметов духовно-нравственного цикла (история мировых религий, наука религий, христианская антропология, история Русской православной церкви, история русской цивилизации) и вариативный уровень. Каждый вуз обсуждает и выбирает те темы, которые ему интересны. Также вошло в практику чтение публичных лекций по выбору вузов. За это время было прочитано более тысячи публичных лекций. Плюс внеучебная деятельность, проведение научных и научно-практических конференций. Изданы три учебных пособия. Кроме того, кафедра объединяет студенческую молодежь для паломничества, волонтерской деятельности по возрождению храмов, активно занимается патриотической деятельностью.

Ректор Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского Дмитрий Лескин, который ранее возглавлял кафедру, отметил, что изначально к соглашению присоединились шесть вузов, затем их стало 13, а после сегодняшнего подписания будет уже 16 вузов-участников. "Это прекраснейший пример взаимодействия церкви, вузовского сообщества, государственной власти в области образования и просвещения. Тысячи студентов, сотни преподавателей вовлечены в этот труд", - подчеркнул он.

Председатель Совета ректоров вузов Самарской области Геннадий Котельников и митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий подписали новое Положение о межвузовской кафедре теологии и истории религий.

"Надо подчеркнуть, что наш опыт функционирования подобной кафедры - уникальный для России. Это была первая подобная кафедра в стране. Отец Дмитрий Лескин ездил тогда в Москву и Санкт-Петербург и ничего подобного там ни в вузах, ни в духовных учреждениях не нашел. Тогда было сложное время, молодежь о религии не знала ничего. Я сам бывал на лекциях и занятиях, разговор там всегда идет очень интересный, студенты активно включаются в обсуждение вопросов. Кафедра завоевала такую популярность, что о ней узнали по всей стране. Время изменилось, сейчас другая, более подготовленная молодежь, изменилась и международная ситуация, поэтому мы создали новое Положение о межвузовской кафедре и сегодня его подписали во благо качества подготовки наших выпускников. Современные молодые люди должны ориентироваться в том числе и в духовных вопросах", - подчеркнул Геннадий Котельников.

"Очень важно заниматься образованием на ниве науки и получать знания. Вместе с тем в наше непростое время, когда борьба идет не только на поле брани, но и за умы, особенно подрастающего поколения, очень важно иметь еще и правильное основание знаний, которое лежит в нашей культуре и истории нашего народа. Об этом очень много говорит наш президент, наш губернатор, это действительно очень актуально и важно. И надо отдать должное 20-летнему опыту межвузовского взаимодействия, который есть в Самарской области: в некоторых направлениях он даже обширнее, чем опыт наших столиц. Он приносит обильный плод: наше подрастающее поколение желает строить свою страну, а не чужую, защищать ее и стараться преуспевать в любви и патриотизме по отношению к своей стране", - отметил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий.

Подробно обсудили участники мероприятия и готовность вузов Самарской области к проведению приемной кампании 2026-2027 учебного года. Все высшие учебные заведения региона уже опубликовали правила приема и количество мест, 20 июня стартует прием документов. Для вузов установлено 12101 бюджетное место, в том числе 9 690 мест по программам бакалавриата и специалитета. Для поддержки участников специальной военной операции определена отдельная квота - не менее 10% от общего объема контрольных цифр приема по каждой специальности. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в прошлом году введена новая региональная мера поддержки: участникам СВО и их вдовам (вдовцам) при платном обучении в государственных вузах и филиалах по приоритетным направлениям подготовки компенсируются затраты за счет средств областного бюджета. Развитие системы высшего образования и подготовка квалифицированных специалистов имеют большое значение для региона. Эти вопросы находятся в центре внимания губернатора Самарской области, правительства и Самарской губернской думы.

О последних приготовлениях вуза к приемной кампании рассказала ректор Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина. В этом году число бюджетных мест в вузе выросло до 1034. Вместе с тем по целевой квоте произошло сокращение с 208 до 104 мест, в связи с тем что не все школы успели подать заявки за год до приемной кампании через госпортал "Работа России." Но потребности в педагогах в школах и детсадах в перспективе только продолжат расти, поэтому нужно решать этот вопрос уже сегодня. Что касается особых квот - в вузе готовы выделить "зеленый коридор" для приемной кампании без очереди участникам СВО, их детям и вдовам, с ними будут взаимодействовать прошедшие специальное обучение студенты - будущие педагоги-психологи.

И.о. ректора Самарского государственного аграрного университета Наталья Троц также рассказала о готовности вуза к приемной кампании. СамГАУ выделено 728 бюджетных мест, из 142 целевых мест почти на все есть заказы от конкретных сельхозпроизводителей, проведена и профориентационная работа с будущими студентами.

"Приемная кампания - очень ответственный период в жизни любого вуза, особенно сейчас. От того, кого мы наберем на 1 курс, через несколько лет будет зависеть, какие у нас будут специалисты - врачи, учителя, инженеры. Сегодня был поднят важнейший вопрос - целевой прием. В государственном социально-педагогическом университете в эту приемную кампанию он был сокращен в два раза. Но без целевиков программу укомплектования педагогическими кадрами, особенно в сельских районах, нельзя решить. Поэтому сегодня было решено обратиться в министерство труда России. Этот вопрос нужно держать на жестком контроле. Кроме того, мы сегодня обсудили специальные условия безопасности при проведении приемной кампании. Процесс приемной кампании мы держим на контроле, уверен, все намеченное выполним", - подчеркнул Геннадий Котельников.

Рассмотрели собравшиеся и вопрос "Об антитеррористической защите объектов образовательных организаций высшего образования". Были всесторонне рассмотрены все аспекты антитеррористической защищенности и обеспечения безопасности учреждений высшего образования региона: системы охраны зданий и объектов от атак БПЛА и ракетной опасности, наличие средств коллективной и индивидуальной защиты, содержание бомбоубежищ и другие меры.

Подписаны Соглашение между Советом ректоров вузов Самарской области и Самарской областной федерацией спортивной борьбы, а также Соглашение между Советом ректоров вузов Самарской области и Торгово-промышленной палатой региона. Подписи под документами поставили депутат Самарской губернской думы, координатор федерального проекта "Выбор сильных", президент Самарской областной федерации спортивной борьбы Александр Живайкин и президент, председатель правления Союза "Торгово-промышленная палата Самарской области" Валерий Фомичев.

"На территории Самарской области есть замечательный опыт работы и создания Школьной лиги, где мы развиваем наши единоборства. Но ребята растут, необходимо развитие Студенческой лиги. И здесь без Совета ректоров, безусловно, нам не обойтись. Слова благодарности - Геннадию Петровичу за то, что у нас теперь есть прямой вход через Совет ректоров в вузы, чтобы тиражировать наш опыт на Студенческую лигу. Хотим вовлечь в занятия спортом студентов, аспирантов. И главное, продолжить в вузах ту работу, которую мы ведем сейчас в секциях с нашими ветеранами, вернувшимися с СВО. Они уже работают с тренерами, участвуют в соревнованиях. Выступая и общаясь с детьми, молодежью, они показывают своим личным примером, как необходимо служить и как воспитание борьбой может помочь в дальнейшем в жизни. И здесь в студенческой среде, создавая Студенческую лигу, мы закладываем в первую очередь эту основу. Не все станут олимпийскими чемпионами, но наша задача - чтобы все ребята, студенты, аспиранты стали достойными гражданами нашей великой страны", - прокомментировал события Александр Живайкин.

"Торгово-промышленная палата берет на практику и направляет студентов на наши самарские производства. Сегодня мы подписали соглашение с Советом ректоров вузов Самарской области, которое даст очередной толчок для того, чтобы студенты наших ведущих вузов нашли самую короткую дорогу на предприятия", - пояснил Валерий Фомичев.