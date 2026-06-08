Для школьников Самарской области прошел ЕГЭ по математике

В Самарской области порядка 12 тысяч школьников сдавали единый государственный экзамен по математике. Уровень сложности - базовый или профильный - выпускники выбрали самостоятельно.

Профильная математика - это обязательный экзамен для получения аттестата и предоставления результатов в вузы на специальности, где математика значится одним из вступительных экзаменов.

ЕГЭ по математике профильного уровня выбрали свыше 7600 участников. Экзамен по профильной математике выпускники писали 3 часа 55 минут. В контрольных измерительных материалах было предложено 19 заданий различной сложности. Минимальный балл для получения аттестата - 27, максимальный балл за экзамен - 100.

ЕГЭ по математике базового уровня выбрали более 5100 участников. Этот экзамен также обязателен для получения аттестата и подачи документов в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Экзаменационная работа по математике базового уровня включает 21 задание, на их выполнение отводится три часа. Работа оценивается по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена участникам достаточно набрать три балла.

Для проведения экзамена в Самарской области организовано 115 пунктов проведения экзаменов, в том числе 38 - на дому.

Для обеспечения объективности экзамена и выявления нарушений более чем в 1250 аудиториях велось онлайн-видеонаблюдение.

В проведении экзамена было задействовано более чем пять тысяч работников. Порядок в пунктах проведения ЕГЭ и на прилегающих к ним территориях обеспечивали сотрудники органов внутренних дел. Мониторинг хода ЕГЭ вели 156 аккредитованных общественных наблюдателей. Для оказания необходимой медицинской помощи в каждом пункте проведения экзамена была организована работа медицинского кабинета, закреплен медицинский работник.

"Результаты ЕГЭ по математике базового и профильного уровней станут известны не позднее 20 июня. К 18 июня выпускники узнают результаты по русскому языку - еще одному учебному предмету, необходимому для получения аттестата и обязательному для сдачи. Напомню, выпускные вечера в регионе пройдут 27 июня: к этой дате у нас будут все результаты для выдачи ребятам аттестатов", - рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Участники смогут увидеть свои результаты на сервисе по ссылке.

Выпускники, не набравшие на экзамене по базовой математике минимальный балл и не имеющие положительного результата на экзамене профильного уровня, смогут пересдать данный предмет в резервный день 23 июня.