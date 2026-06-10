Поддержка ученых: в Самарской области объявлен конкурс "Молодой ученый"

В Самарской области продолжается прием документов от участников областного конкурса.
Конкурс "Молодой ученый" проводится по трем номинациям: "Студент" - для студентов вузов Самарской области, возраст до 35 лет включительно, "аспирант" - для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук, возраст до 35 лет включительно, "докторант" - для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук, возраст до 40 лет включительно.
"Президент РФ Владимир Путин уделяет особое внимание развитию научного сектора, формируя широкий набор мер поддержки образования и науки. Самарская область, в свою очередь, также внедряет грантовые программы и дополнительные механизмы поддержки талантливых молодых ученых", - подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Работа должна обладать научной новизной, актуальностью для решения проблем региона и практической значимостью для развития научных школ Самарской области.
"Для нашего региона критически важно проводить такие конкурсы, как "Молодой ученый": он охватывает все этапы научной карьеры от студента до докторанта, создавая непрерывный лифт для молодых талантов, удерживающий перспективные кадры в Самарской области и формирующий здоровую среду научной конкуренции. Ежегодный конкурс "Молодой ученый" дает равные возможности всем соискателям из университетов, НИИ и реального сектора экономики и служит объективным индикатором качества исследований, которые ведут наши ученые", - говорит Александр Кузин, руководитель управления подготовки научных кадров Самарского университета им. Королева.
Он обращает внимание соискателей на то, что в этом году также произошли изменения в номинациях конкурса. Если ранее была выделена отдельная номинация "Кандидат", нацеленная на уже состоявшихся молодых кандидатов наук, то в этом году введена номинация "Докторант". "Это сделано для того, чтобы сместить фокус поддержки на исследователей, находящихся на финальном этапе подготовки диссертации, и тем самым стимулировать рост числа защит именно на уровне докторантуры. Этот шаг крайне важен, поскольку конкурс становится стратегическим механизмом, мотивирующим ученых к скорейшему выходу на защиту докторской диссертации, а значит, укрепляет кадровый и научный потенциал региона", - уверен Александр Кузин.
К рассмотрению принимаются только завершенные научные исследования. В качестве конкурсной работы могут быть представлены опубликованная статья, тезисы доклада, монография, патент или свидетельство об интеллектуальной собственности, полученные в конкурсном или предыдущем году. Не принимаются квалификационные работы (курсовая, дипломная), учебные пособия, автореферат и текст диссертации.
Победителям конкурса присуждаются денежные премии: студентам - 50 тысяч рублей; аспирантам и кандидатам наук - 100 тысяч рублей; докторантам и соискателям ученой степени доктора наук - 150 тысяч рублей.
Организаторами конкурса "Молодой ученый" выступают Самарский университет им. Королева и министерство науки и высшего образования Самарской области.
Подробная информация о конкурсе (условия конкурса, правила оформления заявок, программа конкурса и пакет конкурсных документов) размещена на сайте.
Срок подачи заявок - со 2 июня по 1 июля 2026 г., c 10:00 до 16:00 часов в рабочие дни (пн. - пт.).
Заявки предоставляются:
- Лично либо через представителя по адресу:
Для направлений конкурса Г (гуманитарные и общественные науки) и Е (естественные науки) - Самара, ул. Академика Павлова, 1, Самарский университет, корпус 22, каб. 404а.
Для направления конкурса Т (технические науки) - Самара, Московское шоссе, 34, Самарский университет, административный корпус, каб. 204.
- Почтой простым письмом на адрес: 443086, Самара, Московское шоссе, 34, Самарский университет, корп. 22, каб. 404а с пометкой на конверте "На конкурс "Молодой ученый" (дата отправки не позднее 1 июля 2026 г.).
Телефоны для справок: 8(846) 334-54-39, 267-44-56, 267-43-71.