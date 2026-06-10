Поддержка ученых: в Самарской области объявлен конкурс "Молодой ученый"

В Самарской области продолжается прием документов от участников областного конкурса.

Конкурс "Молодой ученый" проводится по трем номинациям: "Студент" - для студентов вузов Самарской области, возраст до 35 лет включительно, "аспирант" - для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук, возраст до 35 лет включительно, "докторант" - для докторантов и соискателей ученой степени доктора наук, возраст до 40 лет включительно.

"Президент РФ Владимир Путин уделяет особое внимание развитию научного сектора, формируя широкий набор мер поддержки образования и науки. Самарская область, в свою очередь, также внедряет грантовые программы и дополнительные механизмы поддержки талантливых молодых ученых", - подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Работа должна обладать научной новизной, актуальностью для решения проблем региона и практической значимостью для развития научных школ Самарской области.

"Для нашего региона критически важно проводить такие конкурсы, как "Молодой ученый": он охватывает все этапы научной карьеры от студента до докторанта, создавая непрерывный лифт для молодых талантов, удерживающий перспективные кадры в Самарской области и формирующий здоровую среду научной конкуренции. Ежегодный конкурс "Молодой ученый" дает равные возможности всем соискателям из университетов, НИИ и реального сектора экономики и служит объективным индикатором качества исследований, которые ведут наши ученые", - говорит Александр Кузин, руководитель управления подготовки научных кадров Самарского университета им. Королева.

Он обращает внимание соискателей на то, что в этом году также произошли изменения в номинациях конкурса. Если ранее была выделена отдельная номинация "Кандидат", нацеленная на уже состоявшихся молодых кандидатов наук, то в этом году введена номинация "Докторант". "Это сделано для того, чтобы сместить фокус поддержки на исследователей, находящихся на финальном этапе подготовки диссертации, и тем самым стимулировать рост числа защит именно на уровне докторантуры. Этот шаг крайне важен, поскольку конкурс становится стратегическим механизмом, мотивирующим ученых к скорейшему выходу на защиту докторской диссертации, а значит, укрепляет кадровый и научный потенциал региона", - уверен Александр Кузин.

К рассмотрению принимаются только завершенные научные исследования. В качестве конкурсной работы могут быть представлены опубликованная статья, тезисы доклада, монография, патент или свидетельство об интеллектуальной собственности, полученные в конкурсном или предыдущем году. Не принимаются квалификационные работы (курсовая, дипломная), учебные пособия, автореферат и текст диссертации.

Победителям конкурса присуждаются денежные премии: студентам - 50 тысяч рублей; аспирантам и кандидатам наук - 100 тысяч рублей; докторантам и соискателям ученой степени доктора наук - 150 тысяч рублей.

Организаторами конкурса "Молодой ученый" выступают Самарский университет им. Королева и министерство науки и высшего образования Самарской области.

Подробная информация о конкурсе (условия конкурса, правила оформления заявок, программа конкурса и пакет конкурсных документов) размещена на сайте.