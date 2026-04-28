"Билет в будущее" и СберОбразование предлагают педагогам бесплатный курс по работе с искусственным интеллектом

Открыт бесплатный мини-курс для педагогов, посвященный использованию искусственного интеллекта в образовании и профориентации. Программа доступна всем желающим и рассчитана на учителей, которые хотят осознанно применять ИИ в своей практике, сокращать время на рутинные задачи и делать работу с учениками более содержательной.

Курс состоит из двух видеолекций и одного практического вебинара, а также включает конспекты, которые можно изучать в удобном темпе. Спикерами программы выступают эксперты СберОбразования: Галина Родько, Мария Кабанова и Светлана Антонова.

Первая лекция курса, "ИИ в образовании: как подружиться с технологией и обрести помощника", посвящена основам работы с большими языковыми моделями. Участники узнают, почему нейросети могут ошибаться, откуда возникают такие ошибки и как критически оценивать ответы ИИ в профессиональной практике. Вторая лекция рассказывает, как использовать искусственный интеллект в профориентационной работе со школьниками и выстраивать более интересные и прикладные беседы даже вокруг предметов, которые ученики часто считают второстепенными для будущего поступления. Третья часть программы проходит в формате вебинара, где педагоги учатся применять новые знания на практике.

Отдельный акцент в курсе сделан на прикладных инструментах. Слушатели познакомятся с формулой сильного промпта, увидят, как меняется результат в зависимости от постановки запроса, и разберутся, как адаптировать его под конкретные педагогические и профориентационные задачи. Полученные знания можно сразу применить в ИИ-помощнике сервиса "Ассистент преподавателя", разработанном для педагогов с учетом школьной программы и возрастных особенностей учеников.

Екатерина Голубкова, коммерческий директор СберОбразования: "Главная цель, которую ставит перед собой СберОбразование — помогать педагогам и учащимся. Сегодня учителям важно понимать, как использовать современные цифровые инструменты в ежедневной работе осмысленно и с пользой. Наш совместный курс с "Билетом в будущее" показывает реальные возможности искусственного интеллекта и дает практические приемы, которые можно применять в образовании и профориентации уже сейчас".

Иван Есин, управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов — оператора проекта ЕМП "Билет в будущее": "Единая модель профориентации сегодня объединяет миллионы школьников, педагогов и родителей по всей стране. Синергия СберОбразования и "Билета в будущее" уже дала отличный результат: для нас важно создавать и запускать решения, которые действительно полезны в образовательной практике — помогают упрощать повседневные задачи, делают обучение более осмысленным и современным. Искусственный интеллект в этом контексте выступает как инструмент, который расширяет возможности всех участников образовательного процесса".

«Билет в будущее» — всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников, который реализуется при поддержке государства в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Проект включает в себя курс внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты», работу с педагогами и родителями, диагностику школьников и проведение профориентационных мероприятий. Все это помогает ребятам раскрыть свои таланты и способности, а также на короткое время примерить на себя профессию мечты. «Билет в будущее» — одна из важных составляющих Единой модели профориентации. Федеральным оператором проекта является Фонд Гуманитарных Проектов.

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

