Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX

В преддверии старта приемной кампании в высшие учебные заведения министерство науки и высшего образования Самарской области подготовило подборку официальные каналов (госпабликов) ведущих университетов региона на платформе мессенджера MAX.

Абитуриенты, студенты и их родители могут получать актуальную информацию о поступлении, о сроках подачи документов, днях открытых дверей и о проходных баллах напрямую от вузов. В списке каналов - ПГУТИ, СамГМУ, СГИК, СГСПУ, Самарский политех, ТГУ, Самарский университет им. Королёва, Университет сервиса, СГЭУ, Самарский аграрный университет и ПривГУПС. Также актуальные новости из сферы науки и высшего образования аккумулируются в госпаблике министерства науки и высшего образования Самарской области.

Врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков отметил: "Поступление - важный шаг. Необходимо, чтобы каждый абитуриент получал проверенную информацию из первых рук. Официальные каналы вузов в MAX - это прямой диалог без посредников. Подписывайтесь, чтобы быть на шаг впереди в приемную кампанию и ловить главные события студенческой жизни".