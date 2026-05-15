Ущерб от махинаций в ТФОМС оценили в 100 млн рублей

Региональное управление ФСБ раскрыло подробности дела бывшего руководителя Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Владислава Романова и его предполагаемых подельников. По данным ведомства, ущерб от их деятельности оценивается в сумму более 100 млн рублей.
Подробности приводятся в пресс-релизе о продлении сроков ареста трем фигурантам дела.
"В 2025 году в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области задокументирована противоправная деятельность бенефициаров ООО "АРК", ООО "МК ЮТА" и ООО "МК Универсал-ОРТО", а также руководителя ТФОМС Самарской области, причастных к мошенничеству. Установлено, что указанные лица вступили в сговор с представителями ГКУ СО "Самарафармация" и министерства здравоохранения Самарской области с целью хищения бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования", - сообщает ФСБ.
По данным ведомства, с 2020 по 2025 г. было заключено 605 государственных контрактов на поставку медицинских изделий в учреждения здравоохранения Самарской области на общую сумму более 5 млрд рублей. При этом определение поставщиков осуществлялось неконкурентным способом, а стоимость поставляемого оборудования устанавливалась подозреваемыми через подконтрольные организации.
В УМВД России по Самаре в отношении трех бенефициаров компаний, Владислава Романова, а также неустановленных должностных лиц возбуждено девять уголовных дел о мошенничестве.
Три фигуранта находятся в СИЗО. 5 и 6 мая 2026 года им продлен арест на два месяца. Владислав Романов объявлен в федеральный розыск.
Напомним, ранее стало известно о задержании в ноябре 2025 г. совладельцев ООО "АРК" Юрия Авдеева и Татьяны Голудиной. При этом Голудина, по версии следствия, будучи свидетелем по уголовному делу о мошенничестве, передала сотруднику регионального ФСБ, который действовал в рамках оперативного эксперимента, более 770 тыс. рублей.
Владислав Романов на днях пытался обжаловать возбуждение уголовного дела.
