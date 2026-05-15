Самарский испытатель-механик лишился свыше 1,5 млн руб. под предлогом прибавки к пенсии

В Самаре 64-летний испытатель-механик лишился более 1,5 млн руб. под предлогом прибавки к пенсии, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Несколько дней по телефону злоумышленники, представившись социальными работниками, рассказывали потерпевшему о возможности получить прибавку к пенсии — надо было лишь провести нехитрые манипуляции с телефоном возле банкомата, чтобы, с их слов, "зарегистрироваться в программе". Находясь по работе в Тольятти в одном из торговых центров, мужчина поддался уговорам мошенников и, следуя их инструкциям, набрал на банкомате номер расчетного счета, после чего приложил к устройству смартфон — бесконтактная оплата сработала мгновенно. Злоумышленники, с которыми он оставался на связи, заверили, что произошел сбой и деньги ему скоро вернутся, как только они починят программу.
Вернувшись в Самару, житель Красноглинского района понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию за помощью. В настоящее время полицейские проводят мероприятия по розыску причастных к хищению денежных средств. Расследование продолжается.
