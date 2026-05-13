Самарская пенсионерка отдала телефонным мошенникам 400 тыс. рублей

В Самаре 85-летняя местная жительница стала жертвой телефонных мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Потерпевшей позвонили на стационарный телефон. Неизвестные представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили ложь о ДТП с участием ее дочери. Используя приемы психологического давления и ссылаясь на срочную необходимость денег, мошенники вынудили женщину передать неизвестному 400 тысяч рублей.

Вскоре пострадавшая узнала от родственников, что ее обманули, и незамедлительно обратилась в полицию.