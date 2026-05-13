Стала известна программа "Ночи музеев" в галерее "Заварка"

В субботу, 16 мая, музей-галерея "Заварка" примет участие во всероссийской акции "Ночь музеев 2026". Все мероприятия собраны в единой тематике - "Выходи из Дома".

Пространство музея

С 14:00 до 16:30 каждый желающий может бесплатно посетить бывший дом Михаила Маштакова, в котором расположилась "Заварка". Это один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары. Посетители увидят интерьерные решения и уникальные элементы, сохранившиеся благодаря реставрации: печи и потолок, деревянные балки и двери, лестницы и чердачную зону, фрагменты обоев и штукатурки. Кроме того, гости смогут в последний раз посмотреть проект "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+) - 16 мая пройдет финисаж выставки.

В 12:00 начнется семейный мастер-класс (6+) от столярной мастерской "Столярник". Юные посетители научатся работать с деревом: пилить, шкурить, сверлить и забивать гвозди. Под руководством опытных преподавателей столярной мастерской дети узнают об основных инструментах для работы с деревом и освоят базовые приемы обработки этого материала. Итогом занятия станут деревянные машинки, которые участники заберут с собой. Вход на мероприятие - 700 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В 17:00 состоится кураторская экскурсия (6+) по выставке "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+). Экспозиция посвящена истории дома, в котором разместилась "Заварка". Представленные предметы и воспоминания позволяют сформировать память о месте и посмотреть на себя и свою связь с городом с другого ракурса. На экскурсии гости узнают о судьбе дома Маштакова, рассмотрят его дворовое пространство, увидят структуру деревянного здания через отдельные элементы (резные детали и предметы быта, найденные в процессе реставрации), а также примерят на себя роль жителя доходного дома, прочитав советы в дореволюционных журналах. Кроме того, на выставке собраны работы самарских современных художников Анастасии Альбокриновой, Сергея и Ивана Ключниковых, Полины Уваровой, Софии Светашовой. Авторы переосмысляют устные воспоминания и память места.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно), требуется предварительная запись по ссылке.

В 19:00 гостей "Заварки" ждет концерт (6+) самарской певицы Фефы. Анфиса Третьякова (сценический псевдоним - Фефа) в своем творчестве рассуждает о поиске пути, о волжской идентичности, о взаимодействии с окружающим миром и волшебстве простых вещей. В программе прозвучат авторские джазовые песни, посвященные родным местам города. Вход на мероприятие - 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Завершится вечер авторской экскурсией "Прекрасный старый дом" (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, заместитель директора Музея Эльдара Рязанова по научной работе, заведующая музеем-галереей "Заварка" Екатерина Гурова. Время начала - 22:00. В камерной атмосфере гости пройдутся по залам "Заварки", узнают об истории здания в разные периоды и обсудят устройство доходного дома и коммунального жилья. При этом особое внимание будет сконцентрировано на архитектурных особенностях планировки, на внутреннем устройстве быта и способах организации досуга жильцов разных эпох. В завершение мероприятия экскурсанты выпьют горячий ароматный чай и увидят эксклюзивное интервью с бывшей жительницей дома Маргаритой Барской. Авторская экскурсия Екатерины Гуровой - последняя возможность увидеть выставку "Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды" (6+). После нее второй этаж "Заварки" будет закрыт на реэкспозицию до середины июня. Вход на мероприятие - 500 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Городское пространство

В рамках "Ночи музеев-2026" музей-галерея "Заварка" проведет несколько прогулок по улицам Самары.

В 16:00 начнется пешеходная экскурсия "На этом месте" (12+). Ее проведут историк, старший научный сотрудник "Заварки" Анастасия Волынкина и архитектор-реставратор, аттестованный гид по Самарской области Любовь Ионова. Мероприятие организовано в рамках проекта "По соседству".

Современные жители города часто спешат, не замечая интересных деталей вокруг себя. Но стоит остановиться и присмотреться, как обычные дома, дворы и переулки начнут рассказывать свои истории. Участники экскурсии пройдутся по улицам Ленинского района Самары, увидят известные архитектурные объекты и небольшие деревянные домики, а также обсудят записи воспоминаний жителей прошлого века. Место сбора группы - вход в "Заварку" (ул. Самарская, 207). Продолжительность экскурсии - примерно 1,5 часа. Вход на мероприятие - 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В 17:30 состоится фотопрогулка "Детально" (12+) Ее проведут фотограф, художник, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров (модератор мероприятия) и краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин (экскурсовод). Мероприятие организовано в рамках цикла мероприятий "Дом творчества. Точка. Район в деталях" и проекта "По соседству". Фотопрогулка посвящена архитектуре и истории района вокруг "Заварки". Участники пройдутся по улицам Маяковской, Ленинской, Ярмарочной, Садовой и Самарской, узнают особенности этого места и исследуют городское пространство через символы. Они увидят многие архитектурные детали, часто скрытые от глаз, - кирпичные клейма, кованые и литые чугунные навесы, домовую резьбу. Мероприятие подойдет как для профессиональных фотографов, так и для новичков (качество фотокамеры не имеет значения, снимать можно на специализированную технику или телефон). Место сбора группы - вход в Музей-галерею "Заварка" (ул. Самарская, 207). Продолжительность - примерно 1,5 часа. Вход на мероприятие - 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.